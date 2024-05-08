كم نصيب المرأة من حساب المواطن؟ الموارد البشرية توضح

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالرد على سؤال كم نصيب المرأة من حساب المواطن، والذي سبق طرحه من قبل العديد من المواطنين بعد الإعلان عن موعد صرف الدعم الشهري للدفعة 78 ببرنامج حساب المواطن، حيث أنه تم تقديم موعد الصرف وذلك بسبب أن يوم 10 مايو ويوافق يوم عطل رسمية بجميع البنوك والمصالح لذلك سيتم إيداع المبلغ المحدد بالحساب البنكي للمستفيدين قبل موعدها بيوم.

كم نصيب المرأة من حساب المواطن؟

وجاء رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على سؤال كم نصيب المرأة من حساب المواطن كالتالي:

تحصل المرأة المتزوجة والتي تُعامل معاملة التابع فوق الـ 18 عام على 360 ريال سعودي. في حال كان عمر المرأة أقل من 18 عام أى في عمر الأبنه تحصل على 216 ريال سعودي. أما إذا كانت المرأة هي المعيلة للأسرة ففي هذه الحالة تحصل على 720 ريال سعودي مثلها مثل الرجل المعيل.

متى يتوقف صرف الدعم من حساب المواطن ؟

وضح برنامج العناية بالمستفيدين الحالات التي من خلالها يتوقف الدعم على الفور نتيجة مخالفة شروط حساب المواطن، وتلك الحالات تتمثل في: