“كشوف منصة مظلتي PDF”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم محافظات العراق

يترقب العديد من المواطنين بفارغ الصبر الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الراهنة وذلك بعد أن تنتهي الوزارة من فحص وتدقيق جميع الطلبات التي قدمت لها من أجل ضمان صرف الرعاية فقط للأشخاص المستحقين بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة فيهم، وقد سعت الوزارة من برنامح الرعاية الاجتماعية إلى توجيه الرعاية الاجتماعية بشكل عادل للمواطنين الذين يعانون من المشاكل الاقتصادية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتشوق العديد من المواطنين بالعراق إلى الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث كانت تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى مساعدة الأسر والحد من معدلات الفقر في البلاد، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم ، وسوف تقوم الوزارة بتنزيل أسماء المستفيدين في ملف PDF عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي، وتعمل أيضا على توفير برامج الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود ولكن بعد استيفاء الشروط التالية:

أن يتراوح عمر المتقدم مابين 16 و60 عامًا.

أن ينتسب المواطن إلى الجنسية العراقية.

أن يكون أفراد الأسرة يحملون الجنسية العراقية.

يشترط الإقامة الكاملة بالعراق.

وإذا توفي الزوج فسوف يتاح للزوجة الحصول على برنامج الدعم الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختار الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

سجل بعد ذلك المعلومات والبيانات الخاصة بالمتقدم.

أدخل بعد ذلك رقم الهوية الوطني الخاص بالمتقدم في الحقل المخصص لذلك.

ومن خلال هذه الخطوات يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بكل سهولة وسلاسة.

الآن يمكنك بسهولة الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال زيارة الموقع الرسمي، وذلك بعد أن يتم اعتماد كشوف المقبولين رسميا، حيث تم اطلاق البرنامج ليستفاد منه كل من يعاني من الظروف السيئة.