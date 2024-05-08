طريقة عمل صابون المواعين السائل في المنزل مركز وخام يكفي أشهر من الاستخدام

يعد صابون المواعين السائل واحد من المنظفات التي يتم استخدامها بشكل يومي بداخل المنازل والكافيهات والمطاعم، حيث يستخدم ذلك الصابون في تنظيف الأطباق والأواني والملاعق وكافة أدوات المطبخ، وقد حرصت ربه المنزل الماهرة على معرفة أسرار تحضير ذلك الصابون في المنزل خاصة مع ارتفاع أسعار شرائه جاهز.

طريقة عمل صابون المواعين السائل في المنزل

لعمل الصابون السائل في المنزل مركز وخام بنفس تركيز الصابون السائل من الشركات المشهورة لابد من تحضير عدة مكونات، وتتمثل تلك المكونات في:

ربع كوب من الصودا الكاوية.

ربع كوب من مادة تكسابون.

ربع كوب من مادة سيلفونيك.

لون صناعي أخضر.

50 جرام من رائحة النعناع أو الليمون.

100 جرام قشور ليمون.

10 جرام من الجلسرين.

30 جرام ملح أبيض.

طريقة عمل صابون المواعين السائل في المنزل

فيما يلي نوضح تلك الطريقة الصحيحة التي من خلالها يتم تحضير كمية من الصابون السائل المركز في المنزل واستخدامه لأشهر طويله في التنظيف مع الحصول على رائحة عطرية ذكية و الحفاظ على بشرة اليد دون الأضرار بها: