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Mobile games.. شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 واحصل على الالاف الاسلحة والهدايا ببلاش

شفرات جاتا سان اندرس 2024

صورة Dina elmaghraby Dina elmaghrabyمنذ 12 ساعة
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شفرات جاتا سان اندرس 2024
شفرات جاتا سان اندرس 2024

شفرات جاتا سان اندرس 2024، الالاف من عشاق الالعاب الالكترونية يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي تعد واحدة من أشهر الالعاب التي لها قاعدة جماهيرية في كافة انحاء العالم العربي، حيث تعتبر لعبة جاتا اندرس من الالعاب الاكثر تحميلا عبر المتاجر الالكترونية، واليكم قائمة شفرات جاتا سان اندرس 2024 مجربة ومضمونة وتضمن لك الحصول على الالاف الاسلحة والهدايا المميزة.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

يمكنك استخدام شفرات جاتا سان اندرس 2024 في أي من مراحل اللعبة لتحصل على كافة الاسلحة التي تريدها من أجل تخطي مستويات اللعبة، وتدور احداث اللعبة حول محاولتك الفرار من رجال الشرطة، وتمنحك تلك الشفرات اجواء من الاثارة والمتعة، واليكم جدول شفرات جاتا سان اندرس 2024:

الكودالتأثير
PAINTITBLACKسيارة سوداء
RLMJHSCسير السيارة أعلى الماء
AGBDLCIDسيارة ذات عجل ضخم
EEGCYXTسيارة بلدوزر
DIRTBIKEZسيارة Sanchez
AMOMHRERسيارة نقل الوقود
PDNEJOHسيارة سباق
UBHYZHQسيارة Trashmaster
KRIJEBRسيارة Stretch
AQTBCODXسيارة Romero
JQNTDMHسيارة Rancher
BGKGTJHالسيارات رخيصة
GUSNHDEالسيارات خاصة بالسباق
RIPAZHAالسيارات تطير
AFSNMSMWالسيارات الطائرة
VPJTQWVسيارة Racecar
AKJJYGLCسيارة Quad
RZHSUEWسيارة Caddy
CQZIJMBسيارة Bloodring Banger
BSXSGGCطير السيارات عند الاصطدام
VKYPQCFتسريع سيارات التاكسي
CPKTNWTانفجار جميع السيارات
allcarsgoboomانفجار جميع السيارات
AIWPRTONالدبابة
PGGOMOYزيادة القدرة على قيادة السيارة

اجدد شفرات جاتا سان اندرس 2024

واليكم اجدد شفرات جاتا سان اندرس 2024 ووظيفة كل شفرة منهم، حيث أنها تعمل على توفير الأسلحة والمعدات المساعدة في الحصول على المكاسب والعمل على تحقيقها، والتي تتضح من خلال الجدول الآتي:

الكودالتأثير
BGLUAWMLمُهاجمة المارة لك بالأسلحة
LJSPQKمُلاحقة الشرطة لك 6 نجوم
OSRBLHHمُلاحقة الشرطة لك
BAGOWPGمنح مُكافئة لمن يُمسك بك في اللعبة
BEKKNQVملاحقة النساء لك
ASNAEBتوقف الشرطة عن مُلاحقتك
AEZAKMIعدم مُلاحقة الشرطة لك نهائيًا
IFIRSTDOZعدم مُلاحقة الشرطة لك بشكل دائم
  • “WHEELSONLYPLEASE” لجعل السيارة غير مرئية.
  • “BAGUVIX” للحصول على صحة غير محدودة.
  • “AFSNMSMW” لجعل السفن تطير.
  • “LXGIWYL” للحصول على حزمة أسلحة متطورة.
  • “ROCKETMAN” للطيران باستخدام نفاثة.
  • “HESOYAM” لاستعادة الصحة والحصول على درع.
  • “FULLCLIP” للحصول على ذخيرة غير محدودة.
  • “KANGAROO” للقفزات الخارقة.
  • شفرة BAGUVIX: تقوم بمنح اللاعب صحة لمدة غير محدودة.
  • شفرة WHEELSONLYPLEASE: تجعل سيارة اللاعب غير مرئية مما تساعده في الهروب.
  • شفرة LXGIWYL: تمكن اللاعب من شراء حزمة أسلحة متطورة وحديثة.
  • شفرة BUFFMEUP: تمنح اللاعب صحة بدنية مهولة،حيث تجعله أكثر قوة.
  • شفرة SPEEDITUP: تساعد اللاعبين في القدرة على الحركة بشكل أسرع.
  • شفرة ROCKETMAN: تجعل اللاعب قادراً على الطيران عن طريق النفاثة.

عمليات البحث مازال قائمة عبر المحركات الجوجلية على شبكة الانترنت العنكبوتية من قبل محبي العاب الهاتف المحمول على شفرات لعبة جاتا سبان اندرس 2024 التي يعشقها الآلاف من الصغار والكبار، ومن خلال السطور السابقة ستجدون كل التفاصيل.

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صورة Dina elmaghraby Dina elmaghrabyمنذ 12 ساعة
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