Mobile games.. شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 واحصل على الالاف الاسلحة والهدايا ببلاش
شفرات جاتا سان اندرس 2024
شفرات جاتا سان اندرس 2024، الالاف من عشاق الالعاب الالكترونية يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي تعد واحدة من أشهر الالعاب التي لها قاعدة جماهيرية في كافة انحاء العالم العربي، حيث تعتبر لعبة جاتا اندرس من الالعاب الاكثر تحميلا عبر المتاجر الالكترونية، واليكم قائمة شفرات جاتا سان اندرس 2024 مجربة ومضمونة وتضمن لك الحصول على الالاف الاسلحة والهدايا المميزة.
شفرات جاتا سان اندرس 2024
يمكنك استخدام شفرات جاتا سان اندرس 2024 في أي من مراحل اللعبة لتحصل على كافة الاسلحة التي تريدها من أجل تخطي مستويات اللعبة، وتدور احداث اللعبة حول محاولتك الفرار من رجال الشرطة، وتمنحك تلك الشفرات اجواء من الاثارة والمتعة، واليكم جدول شفرات جاتا سان اندرس 2024:
|الكود
|التأثير
|PAINTITBLACK
|سيارة سوداء
|RLMJHSC
|سير السيارة أعلى الماء
|AGBDLCID
|سيارة ذات عجل ضخم
|EEGCYXT
|سيارة بلدوزر
|DIRTBIKEZ
|سيارة Sanchez
|AMOMHRER
|سيارة نقل الوقود
|PDNEJOH
|سيارة سباق
|UBHYZHQ
|سيارة Trashmaster
|KRIJEBR
|سيارة Stretch
|AQTBCODX
|سيارة Romero
|JQNTDMH
|سيارة Rancher
|BGKGTJH
|السيارات رخيصة
|GUSNHDE
|السيارات خاصة بالسباق
|RIPAZHA
|السيارات تطير
|AFSNMSMW
|السيارات الطائرة
|VPJTQWV
|سيارة Racecar
|AKJJYGLC
|سيارة Quad
|RZHSUEW
|سيارة Caddy
|CQZIJMB
|سيارة Bloodring Banger
|BSXSGGC
|طير السيارات عند الاصطدام
|VKYPQCF
|تسريع سيارات التاكسي
|CPKTNWT
|انفجار جميع السيارات
|allcarsgoboom
|انفجار جميع السيارات
|AIWPRTON
|الدبابة
|PGGOMOY
|زيادة القدرة على قيادة السيارة
اجدد شفرات جاتا سان اندرس 2024
واليكم اجدد شفرات جاتا سان اندرس 2024 ووظيفة كل شفرة منهم، حيث أنها تعمل على توفير الأسلحة والمعدات المساعدة في الحصول على المكاسب والعمل على تحقيقها، والتي تتضح من خلال الجدول الآتي:
|الكود
|التأثير
|BGLUAWML
|مُهاجمة المارة لك بالأسلحة
|LJSPQK
|مُلاحقة الشرطة لك 6 نجوم
|OSRBLHH
|مُلاحقة الشرطة لك
|BAGOWPG
|منح مُكافئة لمن يُمسك بك في اللعبة
|BEKKNQV
|ملاحقة النساء لك
|ASNAEB
|توقف الشرطة عن مُلاحقتك
|AEZAKMI
|عدم مُلاحقة الشرطة لك نهائيًا
|IFIRSTDOZ
|عدم مُلاحقة الشرطة لك بشكل دائم
- “WHEELSONLYPLEASE” لجعل السيارة غير مرئية.
- “BAGUVIX” للحصول على صحة غير محدودة.
- “AFSNMSMW” لجعل السفن تطير.
- “LXGIWYL” للحصول على حزمة أسلحة متطورة.
- “ROCKETMAN” للطيران باستخدام نفاثة.
- “HESOYAM” لاستعادة الصحة والحصول على درع.
- “FULLCLIP” للحصول على ذخيرة غير محدودة.
- “KANGAROO” للقفزات الخارقة.
- شفرة BAGUVIX: تقوم بمنح اللاعب صحة لمدة غير محدودة.
- شفرة WHEELSONLYPLEASE: تجعل سيارة اللاعب غير مرئية مما تساعده في الهروب.
- شفرة LXGIWYL: تمكن اللاعب من شراء حزمة أسلحة متطورة وحديثة.
- شفرة BUFFMEUP: تمنح اللاعب صحة بدنية مهولة،حيث تجعله أكثر قوة.
- شفرة SPEEDITUP: تساعد اللاعبين في القدرة على الحركة بشكل أسرع.
- شفرة ROCKETMAN: تجعل اللاعب قادراً على الطيران عن طريق النفاثة.
عمليات البحث مازال قائمة عبر المحركات الجوجلية على شبكة الانترنت العنكبوتية من قبل محبي العاب الهاتف المحمول على شفرات لعبة جاتا سبان اندرس 2024 التي يعشقها الآلاف من الصغار والكبار، ومن خلال السطور السابقة ستجدون كل التفاصيل.