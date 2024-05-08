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أعرفها في دقائق من هُنا.. رابط الإستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة 2024
بالتزامن مع قرب امتحانات الثانوية العام لعام 2023/2024، يتساءل الكثير من الطلاب حول كيفية الإستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن رابط رسمي مباشر يتم من خلاله معرفة أرقام الجلوس، بدلاً من الذهاب إلى المدارس، وذلك يوفر عليهم الوقت والمجهود، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
الإستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة
نظراً لتساؤل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن ارقام الجلوس، أعلنت الوزارة عن الخطوات الآتية:
- أولا يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
- الآن يتم النقر على خانة أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم الضغط على بوابة مركز المعلومات.
- اختر مربع أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.
- بعد ذلك يتم كتابة البريد المدرسي الموحد.
- سوف يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب فوراً أمامك.
جدول امتحانات الثانوية العامة
أعلنت التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 عملي وأدبي جميع المحافظات، ليكون كما يلي:
- تبدأ الامتحانات في يوم الأثنين 10 يونيو 2024 بامتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.
- ثم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 مادة الإقتصاد والإحصاء.
- السبت 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.
- ثم الثلاثاء 25 يونيو: مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024: امتحان مادة الفيزياء.
- يوم الثلاثاء 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم السبت 6 يوليو: امتحان الكيمياء.
- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا وامتحان الرياضيات البحتة.
- السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة فرع تفاضل وتكامل.
- ثم الأربعاء 17 يوليو: امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا.
- وأخيراً السبت 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.