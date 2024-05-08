مجانًا الان!.. شفرات جاتا 5 إصدار أخير 2024 على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون والكمبيوتر

لعبة جاتا 5 التي تعتبر من أشهر الألعاب الإلكترونية المليئة بالتشويق والإثارة تقدم بعض لشفرات المجانية التي يمكن تحميلها على كافة الأجهزة المتمثلة في هواتف الأندرويد والأيفون وكذلك الكمبيوتر، بالإضافة إلى أن هذه الشفرات تُساهم في التسهيل على الدخول إلى التحديات والمنافسات الأقوى والأكثر تشويقًا، وسنوضح لكم في السطور التالية بعض هذه الشفرات، لكي يتعرف عليها المستخدمين.

شفرات جاتا 5

من أكثر الشفرات التي عليها طلبًا عند اللعب على جاتا 5، وفقًا لما يلي:-

شفرة الموت يكون ” TURTLE”.

شفرة الأسلحة يكون ” TOOL UP”.

القبضة الحديدية متمثلة في ” HOT HANDS”.

شفرة الخارق فهو ” PAINKILLER”.

تنزيل شفرة رفع السرعة أثناء السباحة تكون ” GOT BILLS”.

شفرة جعل التصويب فهي ” DEADEYE”.

شفرة مظلة القفز تكون ” SKYDIVE”.

شفرات جاتا 5 على الجوال

ومن أكثر الشفرات التي توفرها لعبة جاتا 5 على الهواتف الجوال، ما نص على الأتي:-

شفرة الدراجة النارية متمثلة في ” 1-999-633-7623″.

بينما شفرة السيارة تمشي على الماء تكون “1-999-766-9329”.

شفرة الجري السريع وهي “1-999-228-2463”.

شفرة القفزات القوية تكون “1-999-467-86-4”.

شفرات إنزلاق السيارات وهي “1-999-766-9329”.

خطوات تحميل جاتا 5 الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتحميل جاتا 5 على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي. ثم تقوم بإدخال اسم اللعبة في خانة البحث. القيام بإختيار أخر تحديث من اللعبة. وعليه يتم تسجيل الدخول إلى اللعبة والإستمتاع بكافة المميزات التي توفرها.

مزايا لعبة جاتا 5

توفر اللعبة مجموعة متميزة من الشخصيات الأكثر واقعية، فضلاً عن إمكانية تحميل اللعبة على جميع أجهزة الأيفون والأندرويد، وتوفر كذلك جرافيك على أعلى مستوى، كما أن اللعبة مليئة بالجرافيك عالي الدقة، إمكانية الدخول إلى تحديات ومنافسات قوية لا تُقارن.