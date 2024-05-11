فرحة كبيرة لأهل الريف.. الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص في قانون التصالح في مخالفات البناء 2024

طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2024 تستعد جميع المراكز التكنولوجية بكافة أحياء القاهرة، والتي يتمثل عددها في 37 مركزا لاستقبال طلبات التصالح مع استهلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 الجديد الصادر برقم 187 لعام 2023، وبناء على هذا نوضح خلال موقعنا الإخباري كافة التفاصيل عن القانون ونذكر الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول كافة الطلبات.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2024

تزامنا مع استهلال كافة المراكز التكنولوجية بأحياء القاهرة أكد مصدر من داخل وزارة التنمية المحلية خلال تصريحات خاصة، عن تفاصيل التطبيق الجديد وموعد التفعيل واليه الاستخدام، وقال إن تطبيق التصالح الجديد يحمل اسم تطبيق “تصالح”، موضحا على أنه يمكن تحميله من خلال الهواتف الذكية “اندرويد، و ايفون”، مؤكدا أيضا أنه يمكن تسجيل طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 في كافة المحافظات، عن طريق تحميل التطبيق التطبيق من بلاي ستور، بالبحث عن كلمة “تصالح”.

ما هي الوثائق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024؟

لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024، يشترط أن يتم إرفاق كافة الوثائق المطلوبة، والتي نصت عليها وزارة التنمية المحلية، وتتمثل هذه الوثائق في: