ما هي خطوات الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية؟

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالأراضى السعودية خدمة الضمان الاجتماعي المطور استعلام، والتي تعمل على خدمة المواطنين المشتركين في الدعم الشهري من الضمان الاجتماعي والذي تم إطلاقه لمساعدة الأسر والمواطنين السعوديين الغير مُقتدرين ماليا في مواجهة الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار وفي هذا المقال سنطرح عليكم كل ما هو متعلق بهذا الأمر وأيضًا الفئات التي يوجه لها الدعم من الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خطوات الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية ويتم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول مباشرة على موقع نظام الضمان الاجتماعي المطور.

قم بالضغط على “تسجيل الدخول”، باستخدام رقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة الأولى ثم رقم المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

الدخول على قائمة الخدمات.

اختيار خدمة الاستعلام عن راتب الضمان.

تظهر كافة التفاصيل التي تخص الأهلية وموعد الصرف للدفعة المقبلة.

الفئات المستهدفة من دعم برنامج الضمان الاجتماعي

كما يتساءل البعض من الأسر والمواطنين السعوديين عن الأشخاص المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، وهم: