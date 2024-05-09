موبايل سامسونج للفئة المتوسطة (بسعر تنافسي).. تقديم مميزات مقابل سعر بسيط

مع التطور التكنولوجي الهائل في عالم الهواتف يمكنك إيجاد موبايل سامسونج للفئة المتوسطة؛ حيث أن شركة سامسونج من أهم الشركات الرائدة في المجال منذ بداية انطلاقها، هذا ولقد أطلقت الشركة هاتف Samsung Galaxy A53 5G كأفضل أنواع الهواتف متوسطة التكلفة، فضلًا عن مواصفات وأداء الهاتف الرائعة والتي لن تجدها في غيرها من الهواتف من نفس الفئة.

موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

يعد هاتف Samsung Galaxy A53 5G أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة ومن أهم مواصفات هذا الهاتف ما يلي:

يتميز هذا الهاتف بشاشة يصل مقاسها إلى 6.5 بوصة بدقة عالية.

يتوفر لدى هذا هاتف Samsung Galaxy A53 5G معالج ثماني النواة.

يتوفر بالهاتف ذاكرة تخزين عشوائية بسعة تصل إلى 6 إلى 8 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزينية سعتها 128 و256 جيجا بايت.

يتوفر في هاتف Samsung Galaxy A53 5G كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A53 5G

يتمتع هذا الهاتف بتوافر مجموعة من أهم المميزات ومن أبرزها الآتي:

تتميز بطارية هذا الهاتف بسعة تصل إلى 5000 مللي أمبير، كما أنها تدعم خاصية الشحن السريع بقوة عالية تصل إلى 25 واط.

شاشة الهاتف تتمتع بدقة عالية مع معدل تحديث عالي.

من أهم مميزات هذا الهاتف أن بطاريته تدوم لوقت طويل.

تتميز شاشة الهاتف بأنها موفرة للطاقة بشكل كبير.

الذاكرة التخزينية قابلة للزيادة عن طريق استخدام كارت ميموري.

سعر هاتف Samsung Galaxy A53 5G

يتراوح موبايل سامسونج للفئة المتوسطة وفقًا لإصداره سواء كان في مصر، الإمارات، السعودية وغيرها وإليكم سعر هذا الهاتف في بعض الدول كالآتي:

يبلغ سعر الهاتف في مصر بسعة 128 جيجا بايت نحو 15 ألف جنيه مصري.

أما سعر الهاتف بسعة 256 جيجا بايت يبلغ نحو 16500 جنيه مصري.

بينما سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية سعة 128 جيجا بايت نحو 1400 ريال سعودي.

موبايل سامسونج للفئة المتوسطة هاتف Galaxy A34

إذا كنت بحاجة إلى موبايل سامسونج للفئة المتوسطة، فيكون الخيار الأمثل هو هاتف Galaxy A34، والذي يتميز بالمميزات التالية: