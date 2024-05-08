“نزلها الان” تردد قناة نيمو كيدز الجديد Nemo kids 2024 لمشاهدة الأفلام الطفولية والأناشيد الدينية والأسماك في البحار

قناة نيمو كيدز الجديد من أكثر القنوات الطفولية المميزة والمفضلة لدى ملايين الأطفال، حيث إنها نجحت في تقديم طفولي ومفيد ما بين الأفلام الكرتونية والأغاني الطفولية المميزة، بالإضافة إلى المسلسلات التي تتمثل في بعض المغامرات على هيئة جرافيك عالي الجودة، ويمكنك القيام بمعرفة التردد الجديد للقناة على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة نيمو 2024 الجديد

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة نيمو كيدز للإطفال الجديد، لكي تتمكن من مشاهدة العديد من المحتوى الطفولي المميز ما بين أفلام الترفيهي والتعليمي، وتتمثل المعلومات الخاصة بالقناة، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة نيمو أطفال يكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة نيمو الجديد 11677.

معامل الترميز لقناة نيمو يكون 27500.

معامل استقطاب قناة نيمو الجديد فهو عمودي.

تردد قناة نيمو 2024 العرب سات

ولكي تقوم بمعرفة التردد الجديد لقناة نيمو الجديد 2024 على العرب سات، عليك اتباع المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة نيمو أطفال يكون العرب سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11678.

بينما معامل الترميز للقناة فهو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

مزايا قناة نيمو أطفال الجديد 2024

من أبرز المميزات التي تقدمها قناة نيمو أطفال الجديد المتمثلة في الأفلام والمسلسلات والبرامج الكرتونية المميزة، ما جاء على النحو الأتي:-