“جرافيك عالمي في التحديث الأخير” تحميل لعبة جاتا GTA الأصلية التحديث الأخير.. حملها مجانا 100%

يبحث محبي ولاعبين لعبة جاتا GTA عن شفرات جاتا سان اندرياس، والتي هي عبارة عن ميزة جديدة تمت إضافتها إلى اللعبة في التحديث الجديد الذي قامت الشركة المطورة لها بإطلاقه، وتلك الشفرات يمكن أن يتم استخدامها سواء من خلال أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الهاتف، وهي تعطي لهم الفرصة في استخدام أسلحة أكثر جودة ولم تكن موجودة من قبل ولا يمكن أن تستخدم إلا من خلال هذه الشفرات.

تحميل لعبة جاتا GTA الأصلية التحديث الأخير

يعد من أفضل شفرات لعبة جاتا GTA هو الآتي:

شفرة الصحة غير المحدودة هي BAGUVIX.

شفرة السيارة غير المرئية هي WHEELSONLYPLEASE.

شفرة السفينة الطائرة AFSNMSMW.

شفرة الطيران بواسطة النفاثة وهي ROCKETMAN.

شفرة الأسلحة المتطورة هي LXGIWYL.

شفرة استخدام الدرع واستعادة القوة المفقودة هي HESOYAM.

شفرة القفزة الخارقة KANGAROO.

شفرة الذخيرة غير المحدودة FULLCLIP.

شفرة القوة البدنية الخارقة BUFFMEUP.

شفرة بث الأدرينالين ANOSEONGLASS.

شفرة زيادة مستوى القتال PROFESSIONALKILLER.

شفرة زيادة الوزن BTCDBCB.

شفرة زيادة السرعة SPEEDITUP.

أهم مزايا شفرات جاتا سان اندرياس

تمكن شفرات لعبة جاتا اللاعبين من أن يحصلوا على مجموعة مميزات أثناء اللعب للاستمتاع، ويعد من أبرزها هو الآتي: