“OFPPT“ التسجيل في التكوين المهني 2024 بالمغرب والمستندات المطلوبة

يرغب عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على خطوات التسجيل في التكوين المهني 2024 وذلك من أجل التدريب والحصول أكبر قدر من الخبرات العلمية والعملية من أجل الدخول في سوق العمل وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة.

التسجيل في التكوين المهني 2024

يمكنكم الآن التسجيل في التكوين المهني على الأقسام المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم، ويجب العلم أن التكوين المهني يتضمن 4 مستويات وهم:

مستوى التقني المتخصص وهو يقبل الحاصليين على درجة البكالوريا وما يعادلها، يجب أن أعمار المتقدمين لا تتعدى الثلاثون عام.

مستوى التأهيل وهو متاح للحاصلين على دبلوم في التخصص المهني ومتوفر أيضا للحاصلين على السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، ويشترط أن أعمار المتقدمين لا تزيد عن 30 عام.

مستوى التخصص وهو متوفر للحاصلين على السنة السادسة من التعليم الابتدائي ويجب أن يتراوح أعمارهم ما بين 15 عام وحتى 30 عام.

مستوى التقني وهو متوفر للحاصلين على السنة الثانية من سلك البكالوريا الدبلومات المهنية، ويجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.

المستندات المطلوبة للتقديم على التكوين المهني

يرجى إرفاق تلك الأوراق عند التقديم على التكوين المهني: