“هُنــــا وزارة الشؤون الاجتماعية منــحة 300 دينــار“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية eservices.social.gov.tn

يتساءل الكثير من الأسر المعوزة عن خطوات التقديم على منحة 300 دينار تونس وهي من برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة التونسية من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير الالتزامات الخاصة بهم من طعام وشراب وتعليم وصحة، ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة 300 دينار تونس

للحصول على منحة 300 دينار تونس يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية. انقر على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. بعد ذلك من قائمة الخدمات الإلكترونية يجب النقر على خيار منحة 300 دينار تونس. سوف تظهر لك استمارة بيانات والتي يجب عليك ملؤها. قم بإرسال الوثائق المطلوبة. أخيرا اضغط على زر إرسال الطلب في حالة القبول سوف يتم التواصل معكم.

الشروط المطلوبة للتقديم على منحة 300 دينار

يجب توافر الشروط التالية لدى المتقدمين على منحة 300 دينار:

عدم حصول المتقدم على أي منح أخرى.

يشترط أن يكون يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 300 دينار.

يجب عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ذات قيمة وذلك بخلاف العقار الذي يسكن فيه.

يشترط أن يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة 300 دينار تونس