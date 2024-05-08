“عيالك هيرقصوا ويغنوا طول اليوم!!”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV لمشاهدة اغاني لولو على نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة الجديد 2024، يعد تردد قناة وناسة الجديد 2024 واحدة من أشهر قنوات الاطفال على الاقمار الصناعية المختلفة، إذ تقوم قناة وناسة بعرض مجموعة من الاغاني الفريدة والحصرية باستخدام الرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية باعتبارهم أسهل طريقة لتوصيل المعلومة إلى الطفل، وتمكنت القناة من أن تكون قاعدة شعبية كبيرة في مختلف البلاد العربية، واليكم طريقة استقبال تردد قناة وناسة 2024، فتابعونا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكنك من خلال تردد قناة وناسة الجديد 2024 الاستمتاع بأجمل اغاني “لولو” تلك الشخصية الكرتونية التي يحبها الاطفال وتعمل على تسليتهم خاصة خلال فترة الاجازة، حيث تحاول القناة أن تساعد في عملية تربية النشئ واكسابهم الكثير من الصفات الحسنة كالاعتماد على النفس والابتعاد عن المأكولات الغير صحية والحرص على ممارسة الرياضة وحب الغير وغيرها، واليكم تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

أو على العرب سات يكون التردد:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة 2024

ويمكنك تنزيل تردد قناة وناسة 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك في أقل من دقيقة، ليتمتع الاطفال الصغار بمشاهدة ما يعرض على شاشتها على مدار اليوم دون انقطاع، فقط اتبع ما يلي:

قم بالضغط على زر MENU الموجود في ريموت الريسيفر الخاص بك.

قم بالدخول إلى ايقونة التركيب الهوائي.

قم باختيار اضافة تردد قناة جديد.

ادخل الاحداثيات الخاصة بالتردد والتي تم ذكرها بالفقرة السابقة.

حدد القمر الصناعي، ثم اضغط على كلمة “بحث”.

انتظر لحين انتهاء البحث نهائيا، ومن ثم اضغط على كلمة “حفظ”.

ستجد القناة في قائمة القنوات المفتوحة.

ومن اشهر اغاني قناة وناسة :”دادا ميدو، اسماء الحيوانات، انا عايزة ماما، مين اللي سرق الجزمة”.

يمكنك اتباع خطوات بسيطة ليتم تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك ليتمكن اطفالك من التسلية على مدار اليوم، حيث تعمل قناة وناسة على مدار الساعة بدون انقطاع وتعرض مجموعة حصرية من الاغاني الجميلة.

يمكنك تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الريسيفر في ثواني، حتى يتسلى اطفالك من خلال ما يتم عرضه على تلك القناة من اغاني واناشيد متنوعة تساعدهم على تعلم الكثير من الاشياء، مثل الحيوانات واسمائهم والمهن وغيرهم.