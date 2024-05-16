“30 اســـم مـزخــرف بـإحتـرافيــة“ تنزيل اسماء ببجي مزخرفة PUBG MOBILE بأحدث الأسماء الجديدة في اللعبة || زخرفة اسمك بنفسك

يريد عدد كبير من لاعبي ببجي أن يقوم بـ زخرفة الاسم في ببجي وذلك لأن الاسم يدل على شخصية اللاعب كما أن الاسم المزخرف يجعل اللاعب مميز داخل اللعبة، ولكن يجب العلم أن لوحة المفاتيح داخل لعبة ببجي لا تسمح باستخدام اللوحة المزخرفة لذلك سوف نقدم لكم اليوم كيف تقوم بذلك بكل سهولة.

اسماء ببجي مزخرفة

إذا كنت تريد أن تكون مميز عن اللاعبين الآخرين ننصحك بأن تجعل اسمك مزخرف وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على موقع زخرفة الأسماء. بعد ذلك قم بكتابة الاسم الذي تريد أن تجعله مزخرف في المكان المخصص له. سوف يتم عرض مجموعة من الزخرفات المختلفة والتي يجب عليك الاختيار من بينهم. قم بنسخ الاسم الذي قمت بزخرفته ثم اتجه إلى فتح تطبيق لعبة ببجي. بعد ذلك اضغط على زر inventory الموجود أسفل الشاشة. ثم اضغط على خيار تغيير الآي دي ثم انقر على use. يرجى الضغط مطولا من أجل لصق الاسم الذي قمت بنسخه ثم اضغط على حفظ.

أسماء ببجي مزخرفة

سوف نوضح لكم في السطور القادمة مجموعة من الأسماء المزخرفة الجاهزة: