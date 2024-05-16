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“30 اســـم مـزخــرف بـإحتـرافيــة“ تنزيل اسماء ببجي مزخرفة PUBG MOBILE بأحدث الأسماء الجديدة في اللعبة || زخرفة اسمك بنفسك
اسماء ببجي مزخرفة
يريد عدد كبير من لاعبي ببجي أن يقوم بـ زخرفة الاسم في ببجي وذلك لأن الاسم يدل على شخصية اللاعب كما أن الاسم المزخرف يجعل اللاعب مميز داخل اللعبة، ولكن يجب العلم أن لوحة المفاتيح داخل لعبة ببجي لا تسمح باستخدام اللوحة المزخرفة لذلك سوف نقدم لكم اليوم كيف تقوم بذلك بكل سهولة.
اسماء ببجي مزخرفة
إذا كنت تريد أن تكون مميز عن اللاعبين الآخرين ننصحك بأن تجعل اسمك مزخرف وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب عليك الدخول على موقع زخرفة الأسماء.
- بعد ذلك قم بكتابة الاسم الذي تريد أن تجعله مزخرف في المكان المخصص له.
- سوف يتم عرض مجموعة من الزخرفات المختلفة والتي يجب عليك الاختيار من بينهم.
- قم بنسخ الاسم الذي قمت بزخرفته ثم اتجه إلى فتح تطبيق لعبة ببجي.
- بعد ذلك اضغط على زر inventory الموجود أسفل الشاشة.
- ثم اضغط على خيار تغيير الآي دي ثم انقر على use.
- يرجى الضغط مطولا من أجل لصق الاسم الذي قمت بنسخه ثم اضغط على حفظ.
أسماء ببجي مزخرفة
سوف نوضح لكم في السطور القادمة مجموعة من الأسماء المزخرفة الجاهزة:
- ★彡س̷ع̷ٍي̷د̷ِ彡★.
- ف̲ي̲ص̲ل̲.
- 『★』فُرٍحٍ『★』.
- ♜ف̷َي̷ص̷ل̷メ.
- ꧁卄سًٌُُ۶ۈﮃ卄꧂.
- 연مـالُگ卍.
- ༺م͠س͠ع͠و͠د͠༻ᴳᵒᵈ.
- ꧁卄مہحہمہد卄꧂.
- ズفُہرحہ气.
- 个×سہميہة×个.
- 个×s͠h͠i͠y͠a͠s͠×个.
- 么dɹǝɐɯǝɹ米.
- 〆c̀́r̀́à́z̀́ỳ́ c̀́ò́ǹ́d̀́è́r̀́è́l̀́l̀́à́〆.
- ༊෴✿q̀́ù́è́è́ǹ́ b̀́è́s̀́ò́✿〄࿐.
- ꧁༒☬ısɐbǝןןɐ☬༒꧂.
- 卍l̀́ù́j̀́à́ì́ǹ́爪.
- 연ƨọ̥lọ̥ ợue̲̣̥e̲̣̥n̥̥̲̣̥卍.
- ༊෴✿lễgễٍñḑ Ķīllễr✿〄࿐.
- ☬p̀́r̀́ì́ǹ́c̀́è́s̀́s̀́ ò́f̀́ p̀́ù́b̀́g̀́☬.
- 米äٍñgrÿ qúễễٍñ爪.
- ♛『lúlīŤä』♛.
- ♜bobbʎ♜.
- 乙ˁᵂᴱᴱᵀ ᴴᴱᴬᴿᵀ彡.
- 父n͠o͠u͠r͠a͠父.
- 〆c̀́r̀́à́z̀́ỳ́ c̀́ò́ǹ́d̀́è́r̀́è́l̀́l̀́à́〆.
- ༊෴✿q̀́ù́è́è́ǹ́ b̀́è́s̀́ò́✿〄࿐.
- 연ƨọ̥lọ̥ ợue̲̣̥e̲̣̥n̥̥̲̣̥卍.
- ☬žŏdíặc kíł ł ěř☬.
- 『★』جاسہٰم『★』.
- سًٌُُ۶ۈﮃ.
- ༺مالُِڪ༻ᴳᵒᵈ.
- هي̯͡ث̯͡م̯͡.