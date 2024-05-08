الان molsa.gov.iq تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع مظلتي ووزارة العمل العراقية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لم يتبقى على إعلانها إلا أيام قليلة، ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الحكومة العراقية على دعم المواطنين الذين يعانون من من الدخل المحدود، ولكن حتى تحصل على هذا الدعم فهناك بعض المعايير التي لا بد أن تتوفر لدى المتقدم حتى يحصل على الدعم، ومع إعلان نزول الوجبة السابعة بدء البحث عن الرابط الذي يتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يتم الاستعلام عنهم وتنزيل الكشوفات في صيغة pdf من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي .

. أو الذهاب إلى موقع وزارة العمل العراقية .

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

قم بتحديد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة.

تحديد المحافظة التي يوجد لها بها المستفيد.

إضافة المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

كتابة رقم الهوية الوطنية التي تخص الشخص المتقدم.

الضغط على تبويب الاستعلام.

حدد خيار “تحميل كشوفات المستفيدين بصيغة الـ Pdf.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بعض الشروط التي لا بد أن تتوفر في الشخص المتقدم حتى يكون من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:

لا بد أن يكون الشخص المتقدم جنسيته عراقي.

يقيم في الأراضي العراقية بصفة مستمرة.

ألا يتخطى عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص.

لا يملك أي عقارات مسجلة بإسمه.

لا يتجاوز الدخل الشهري له الحد الأدنى الموضوع من قبل الوزارة.

لا يملك مصادر دخل شهرية ثابتة.

أن يكون من ضمن الفئات التي تستحق الدعم.

لا يكون الشخص المتقدم قد حصل على دعم مادي من قبل.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.

إن عملية القبول في هذا البرنامج تعتمد على توفر جميع الشروط لدى الشخص المتقدم، كما ينبغي أن يكون من ضمن الفئات التي أعلنت عنها وزاره العمل والتي تستحق الحصول على هذا الدعم، حيث يتم رفع جميع المستندات التي تثبت أنه من ضمن هذه الفئات، والبيانات التي تؤكد أن هذه الشروط تتوفر لديه جميعها بدون أي نقص.