طَالع الكشوفات الأخيرة لمظلتي.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf استخراج كشوفات المشمولين الجديدة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf هي أبرز ما يتم تداول خلال الفترة الحالية في الشارع العراقي، حيث يتميز برنامج الرعاية الاجتماعية بمساهمته في تحسين حياة المواطنين العراقيين، وذلك يتم من خلال توفير لهم الاحتياجات الأساسية، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولعل أكثر ما يتم البحث عنه هو طريقة الاستعلام على المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

يمكنك تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق منصة مظلتي كالتالي:

ادخل إلى المنصة الرسمية التابعة للوزارة منصة مظلتي .

تحديد خيار “الخدمات الإلكترونية”.

حدد خيار “الوجبة الأخيرة”.

ادخل إلى قسم “الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية”.

كتابة المحافظة التي توجد بها.

إدراج المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على خيار الاستعلام.

الضغط على خانة “تنزيل كشوفات المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية”.

وبتلك الخطوات تكون قد قمت بتنزيل القائمة على هاتفك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أشهر البرامج الاجتماعية التي تقدم دعم إلى الأسر المحتاجة في العراق، ولكن بعد توفر الشروط الآتية لديهم:

في حالة تقدم رجل إلى الدعم لا بد ألا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

بينما في حالة كانت سيدة هي المتقدمة فلا بد ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عام ولا يتجاوز 55 عام.

لن يسبق للمتقدم أن يكون استفاد قبل ذلك من أي برنامج من برامج الرعاية الاجتماعية.

لا يمتلك أي أصول عقارية شخصية.

ليس معه وظفية يحصل من خلالها على دخل شهري ثابت.

لن يسبق أن يكون تم الحكم عليه من قبل في قضية جنائية.

في حالة معاناته من أي إعاقة فلا بد من تقديم الوثائق التي تثبت معاناته بالفعل من إعاقة معينة.

منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

تقوم وزاره العمل بالاعلام بشكل تدريجي بالاعلان عن الاسماء التي تم قبولها في الوجبه الجديده، حيث أن ان عدد كبير من المواطنين قد قاموا بالتقديم في الوجبه السابعه وهي الوجبه الاخيره، ومنذ ذلك الوقت يبحثون عن الرابط الذي يمكنهم من الحصول على كشوفات الاسماء ويتعرفون من خلاله على موقفهم من القبول في هذا الدعم.

يقوم العديد من المواطنين الان بالتوجه الى منصه مظلتي للبحث عن الأسماء الجديده والتي تشملها الوجبه السابعه التي يرغبون في الحصول على الكشوفات الخاصه بها، حيث أن استخراج هذه الاسماء يعني التعرف على موقف كل مواطن من القبول في هذا الدعم عن طريق رقم البطاقه الذكيه الخاصه بالمواطن والتي تم التقديم بها على ذلك البرنامج.