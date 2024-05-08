“كشوف حالا!!”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي mazalty في محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي فور أن تنتهي وزارة العمل العراقية من أعمال فحص الطلبات المقدمة للاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية الذي يضمن لهم حياة كريمة دون الحاجة لانتظار مساعدة من أي شخص، واليكم خطوات الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميلها على جهازك بصيغة pdf لتبحث عن ما إذا تم قبولك اسمك في قوائم المستفيدين أم لا، فيما قامت الجهات المعنية بتحديد قيمة الراتب الذي سيتم صرفه وفقا لعدد افراد الاسرة ودخلها الشهري، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مظلتي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم بالدخول إلى قسم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اختر المحافظة القاطن بها بشكل صحيح “الانبار، كربلاء، النجف، ذي قار،…”.

قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

الآن ادخل البيانات والمعلومات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام.

ستظهر لك قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 والتي يمكنك تحميلها على جهازك في ثواني معدودة.

قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 التي أعلنت فهي كما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في حال كان المتقدم رجلا.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في احدى محافظات العراق.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

أن لا يقل عدد افراد الاسرة عن 4 أشخاص.

تقديم كل الوثائق الرسمية المعلن عنها.

وفقا للشروط المعلنة سيتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الذين سيستفيدون من خلال الحصول على راتب الرعاية الذي سيوفر لهم مستوى معيشة جيدة في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سيئة.

يترقب جموع المواطنين الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا قبل حلول عيد الاضحى المبارك، ليتم صرف الدعم المالي المقرر لهم ليتمكنوا من شراء ما يريدون من مستلزمات تلك المناسبة السارة.