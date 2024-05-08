الآن Spa.Gov.lq تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 استعلم عن كشوفات منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ستقوم الحكومة العراقية بالإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، حيث تسعى الحكومة إلى توفير جميع سبل الراحة والدعم للمواطنين أصحاب داخل المحدود ،من أجل تخفيف الأعباء والمشكلات الاقتصادية التي تواجههم ومساعدتهم في الحصول على حياة أفضل، وفي السطور التالية نوضح خطوات الاستعلام عن المستفيدين من دعم هذا البرنامج الاجتماعي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك من خلال منصة مظلتي الالكترونية، وهي المنصة الرسميه التابعة للوزارة وبامكان جميع المواطنين الاستعلام عن طريق هذه الخطوات:

قم بزيارة منصة مظلتي.

قم بتسجيل الدخول.

بعدها اضغط على زر الرعاية الاجتماعية.

اختر استعلام عن اسماء الرعاية.

بعدها سجل رقم الوجبة التي تود الاستعلام عنها.

ثم قم بتحديد المنطقة التابع لها.

قم بإدراج جميع البيانات اللازمة بدقة وفي الأماكن الخاصة بها.

وفي النهاية انقر على زر الإستعلام حتى تظهر كشوف المستفيدين بصيغة pdf.

قم بتحميل الكشوف وابحث بداخلها عن اسمك.

ما هي شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة؟

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط الأساسية اللازم توافرها في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

لا بد أن تكون جنسية الشخص المتقدم عراقية.

كما يجب أن يكون مقيمًا بإحدى المحافظات العراقية.

ويجب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود وغير مالك لأي أصول غالية مثل الأراضي أو العقارات.

ويجب ألا يكون لديه أي سجلات تجارية.

ولا بد ألا يكون مستفيد من اي مصادر اخرى للدعم مثل المعاشات التأمينية الصحية والاجتماعية.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 على الأقل.

يجب الا يكون مقيما في احد دور الايواء بالعراق.

بالنسبة للرجال يجب أن تتراوح أعمارهم من 18 عامًا وحتى الـ 60 عامًا.

بالنسبة للسيدات يجب أن تتراوح أعمارهم من 15 سنة وحتى 55 سنة.

قامت الوزاره بوضع كل تلك الشروط من أجل القيام بفرز الطلبات بالاعتماد عليها، وذلك من أجل التاكد إلى ذهاب الدعم إلى الاشخاص المستحقين له فقط، حيث يجب أن يقوم المواطن الذي يرغب في التسجيل بالنظر في تلك الشروط وذلك قبل القيام بالتقديم في هذا البرنامج، وذلك من أجل توفير وقت الوزاره التي ترغب في صدور تلك الأسماء بسرعة.

يسعى الكثير من المواطنين إلى زياره موقع مظلتي من أجل البحث عن الاسماء التي تقوم الوزاره بالاعلان عنها، حيث أن الإعلان يتم بشكل تدريجي عبر ذلك الرابط الرسمي الذي يرغب الكثير من الأفراد في التوجه إليه من أجل استخراج الكشوفات الجديده، كما أن موقع الوزاره يتيح التعرف على كافه أخبار البرنامج وكذلك البرامج الاخرى للدعم.