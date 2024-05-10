“سامسونج جابت من الأخر“ سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Plus.. هيتحمل المية نص ساعة بحالها

طرحت الشركة الكورية الجنوبية في أحدث إصداراتها موبايل Samsung Galaxy S24 Plus مع العديد من المزايا والتعديلات في التصميم والأداء، والتي تجعله الاختيار الأول للأفراد الذين يرغبون في الحصول على هاتف ممتاز وذو أداء عالي مع بطارية عالية الجودة وبالإضافة إلى الكاميرا أيضاً، كما أن مكونات الجهاز تتمتع بخامة أفضل من الأجهزة السابقة، ويتحمل الهاتف استخدام عدد ساعات كبير جداً دون أن يكون هناك مشكلة به.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Plus

أما عن مواصفات موبايل Samsung Galaxy S24 Plus يعد من أبرزها ما يلي:

الجهاز مصمم ضد المياه والأتربة، ويتحمل الوضع في الماء لمدة 30 دقيقة مستمرة.

أما عن الشاشة فهي من النوع LTPO AMOLED 2X تصل مساحتها إلى 6.7 بوصة ودقتها هي 1440×3088 بكسل.

دقة الكاميرا الأمامية هي 13 ميجا بكسل مع فتحة 2.2 وثلاث كاميرات خلفية الأولى دقتها 50 ميجا بكسل والثانية دقتها 10 ميجا بكسل والثالثة بدلة 12 ميجا بكسل.

يحتوي الجهاز أيضاً على مستشعر للبصمة في الشاشة.

يوجد به ميزة الفتح بواسطة بصمة الوجه.

يوجد نسختين من الجهاز، وهم النسخة الأولى ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت والنسخة الثانية هي 512 جيجا بايت ذاكرة داخلية وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

تصل سعة البطارية إلى 4900 مللي أمبير.

سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Plus

أما عن سعر الهاتف في البلدان العربية فهو كالآتي:ص