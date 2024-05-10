“غرامة سيارتك هُنــا ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 عموم العراق + سداد الغرامة مديرية المرور العامة

يمكنك الآن غرامات المرور العامة الرقم الالماني بكل سهولة من المنزل ومن خلال استخدام الإنترنت وذلك تسهيلا للوقت والجهد على المواطنين، يجب العلم أنه يتم فرض المخالفات على الأشخاص الذين يرتكبوا أخطاء أثناء القيادة وذلك من أجل الحد منها والالتزام بتعليمات القيادة والسير على الطريق، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يجب اتباع التعليمات الآتية من أجل التعرف على المخالفات المرورية التي قمت بارتكابها أثناء السير:

الخطوة الأولى يجب عليك الدخول على منصة أور الإلكترونية. الخطوة الثانية قم بالضغط على خانة الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة يجب عليك الضغط على زر خدمة المرور. الخطوة الرابعة قم بملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة حول السيارة والتي تتمثل في: نوع السيارة، اسم صاحب السيارة كامل، موديل السيارة، رقم الرخصة، رقم اللوحة المعدنية. الخطوة الخامسة بمجرد الضغط على زر استعلام سوف تظهر لك قائمة توضح كافة الغرامات المرورية المسجلة لديك.

خطوات تسديد الغرامات المرورية منصة أور

إذا كنت ترغب في تسديد الغرامات المرورية قم باتباع الخطوات التالية: