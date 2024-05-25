“البيكام والبكالوريا“ موعد سحب شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر

من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر وذلك نظرا لأهمية تلك المرحلة التي تحدد مستوى الطالب التعليمي، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا موعد سحب استدعاء بيام لكل من المرحلتين.

موعد شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة التعليم المتوسط في الفترة ما بين 3 وحتى 5 من يوليو 2024، بينما سوف يتم عقد اختبارات شهادة الباكالوريا في الفترة ما بين 9 وحتى 13 من يوليو 2024، بينما الطلاب المترشحين لامتحانات كل من شهادة المتوسط وشهادة البكالوريا لعام 2023 سوف تكون على النحو التالي:

سوف يتم عقد اختبارات شهادة المتوسط بداية من يوم الإثنين الموافق 3 من يوليو 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 5 من يوليو 2024.

بينما امتحانات شهادة البكالوريا الثانوية سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 9 من يوليو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 من يوليو 2024.

موعد سحب استدعاء بيام

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم أنه سوف يتم سحب الاستدعاءات من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم أو من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الوطني، وسوف يتم فتح سحب الاستدعاء لمرحلة المتوسط من يوم الأحد الموافق 5 من مايو وحتى يوم الأحد الموافق 5 من يوليو 2024، بينما سوف يتم سحب استدعاء امتحان شهادة البكالوريا سوف يكون بداية من يوم 9 من مايو ويستمر حتى يوم 13 من يونيو 2024.