ناو تنزيـــل الوجبة السابعة| اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة PDF موقع مظلتي {وزارة العمل} mosla.gov.iq

يتساءل الكثير من المواطنين في العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث قد تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات لكي يتم الحصول على دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على حياة ملايين المواطنين، لذلك تسعى الحكومة على الحد من هذه التأثيرات وتلبية احتياجات الأشخاص المحتاجة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عدد من الشروط لكي يتم الحصول على الدعم ومن بين هذه الشروط ما يلي:

ألا يتجاوز عمر الشخص المستفيد عن 60 عام في حاله الرجال.

ألا يتجاوز عمر المستفيد عن 55 في حالة النساء.

ضرورة عدم التسجيل في أي من خدمات المتاحة من قبل الضمان الاجتماعي.

يتم الدفع للأيتام والأرامل وأيضا المطلقات.

تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة.

ألا يزيد عدد أفراد الأسرة عن أربع أشخاص.

في حالة الإعاقة أو الأمراض المزمنة يجب تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة فئات ستكون هيا المستفيدة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها، هذه الفئات هي:

الفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات.

النساء التي ليس لديهم عائل.

أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

الأرامل والأيتام والمطلقات.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت وزاره الشؤون الاجتماعيه العراقيه بالإعلان عن رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي عن طريق اتباع عدد من الخطوات وقد جاءت الخطوات على النحو التالي:

الذهاب مباشرة الى موقع الرسمي لمنصة مظلتي.

النقر بعد ذلك على زر الإستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية.

الضغط بعد ذلك على اسماء الرعاية الاجتماعية.

إدخال رقم الوجبة والدفعة المراد الاطلاع عليه.

سوف تظهر قائمة بأسماء الأشخاص المستفيدة.

يتم تحميل الأسماء والبحث عن اسم الشخص المستفيد.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الصحية

إذا كنت ترغب في التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الحكومة العراقية لمواطنيها العراقيين، عليك أن تكون ضمن هذه الفئات حتى يتم شمول إسمك بين اسماء الرعاية الاجتماعية، كالآتي: