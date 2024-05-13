“Update PUBG MOBILE فوكس هانت“ تنزيل تحديث ببجي 3.2 الجديد || .. الدراجات الثلجية والنارية وإحياء الموتى

تم إطلاق تحديث ببجي جديد ويجب العلم أن ذلك التحديث سوف يثير ضجة كبيرة وذلك لما يقدمه من تطورات في اللعبة، ومن المقرر أنه ينال إعجاب جميع مستخدمي لعبة ببجي كما أن هذا التحديث قام بإضافة العديد من التحسينات وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديث ببجي

الجدير بالذكر أن تحديث ببجي الجديد يقدم وضع فوكس هانت والذي يكون عبارة أن فريقين كل فريق يتكون من 3 لاعبين ويتم وضعهم في ساحة قتال محدودة وتتم الجولة في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق، كما أنه تم إضافة خريطة جديدة اسمها فيردين وهي تتميز بتضاريسها المتنوعة والمختلفة عن الخرائط الأخرى.

تحديث ببجي 3.2

يمتلك تحديث ببجي 3.2 العديد من المميزات الغير متوفرة في التحديثات الأخرى وهي:

يجب العلم أنه تم إضافة الطائرات المروحية والتي يمكن للاعب استخدامها بالإضافة إلى الدراجات الثلجية والنارية.

تم إضافة وضع إعادة إحياء النفس والذي يتيح للاعب أن يقوم بإحياء نفسه.

يجب العلم أن التحديث يشمل مجموعة من المدن الجديدة.

تم إضافة السيارة الطائرة.

يشمل التحديث الجديد مجموعة من المعدات والأسلحة الجديدة ومنها المسدس المغناطيسي وقاذف الذهب.

خطوات تحديث ببجي

يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل الحصول على تحديث ببجي الجديد:

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني mobilltna.

وقم بالبحث عن تحديث ببجي 3.2 وانقر على أيقونة تحميل.

انتظر حتى يتم الانتهاء من عملية التحميل والتثبيت.

بمجرد أن تقوم بالدخول على تطبيق اللعبة واتبع التعليمات الموضحة سوف يتم تحميل التحديث بالفعل.