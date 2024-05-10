ابنـك وبنتك مبسوطين.. تردد سبونج بوب نايل سات 2024 بعد التحديث علي مدار الساعة دون انقطاع

تردد سبونج بوب قناة الأطفال الشهيرة يعد محط بحث الكثير من الأطفال والأهالي على حد سواء، وذلك لما تقدمه القناة من برامج وفقرات خاصة بالأطفال مميزة ورائعة، وخاصة البرنامج الكرتوني سبونج بوب والذي يحظى بشعبية وحب الكثير من الجمهور، بفضل ذلك كله استطاعت القناة أن تكون من أبرز قنوات الاطفال على الشاشة، ويعمل القائمون على إدارة القناة على تحسين جودة البث من خلال تحديث التردد كل فترة من الوقت.

تردد سبونج بوب

يبحث عدد ليس بقليل عن تردد سبونج بوب، بعد تغيير ترددها في العام الجديد وذلك بهدف تحسين جودة البث من صوت وصورة، وذلك لتحقيق تجربة مشاهدة ممتعة للجمهور دون تشويش أو انقطاع وجاء تردد القناة الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11335.

معدل ترميز القناة 27500.

استقطاب اتجاه القناة افقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة بث القناة HD.

مميزات قناة سبونج بوب

استطاعت قناة سبونج بوب في الفترة الأخيرة أن تحصد نسب مشاهدة عالية وخاصة بين فئات الأطفال من أعمار سنتين وحتى 12 سنة وتعد هي الفئة المستهدفة للقناة، ويرجع ذلك إلى الكثير من المميزات التي تتميز بها القناة ومن أهمها ما يلي:

القناة تقدم بشكل مجاني تام دون اشتراك سواء سنوي أو شهري.

تقوم القناة بعرض محتواها الترفيهي طوال اليوم دون انقطاع.

تحرص إدارة القناة على تغيير تردد سبونج بوب كل فترة زمنية وذلك بهدف تحسين جودة البث للمشاهد.

من أشهر البرامج التي تقدمها القناة برنامج سبونج بوب الشهير والذي نال إعجاب الكثير من الأطفال وحتى الكبار على مستوى العالم وتم ترجمته للكثير من اللغات وعرضه على منصات وقنوات فضائية كبيرة في الوطن العربي.

تردد قناة سبونج بوب عرب سات

قناة سبونج بوب من افضل قنوات الأطفال التي يتم البحث عنها بشكل يومي، حيث يريد الكثير من الأمهات مشاهدة آمنة لأبنائهم، ولهذا سنقوم بعرض تردد سبونج بوب على القمر الصناعي عرب سات بالشكل التالي:

تردد القناة: 11355. القمر الصناعي: عرب سات. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

طريقة تثبيت تردد قناة سبونج بوب

بعد أن قمنا بعرض تردد سبونج بوب على كل من القمر الصناعي عربسات ونايل سات، نقوم بعرض طريقة تثبيت القناة على جهازك، كما هوموضح بالشكل التالي: