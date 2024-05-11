هاتف بسعر 10000 جنيه (فرصتك وجتلك) مقاوم للماء ومعالج قوي وسعر بسيط.. سعره علي أد لحافك

يعد البحث عن هاتف بسعر 10000 جنيه من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بمحركات البحث جوجل، وذلك خاصة بعد طرح عدة هواتف متميزة من بعض شركات الهواتف الذكية والتي تتميز بعدة مميزات بالإضافة إلى سعرها الذي لا يتعدى 10 آلاف جنيه، وهو يعتبر من أسعار الهواتف المتوسطة، من هذه الهواتف ما يدعم شبكة الجيل الخامس 5G منها ما يدعم شبكة الجيل الرابع 4G.

هاتف بسعر 10000 جنيه

يبحث عدد من المستخدمين عن هاتف بسعر 10000 جنيه، يكون مناسب وإمكانيات عالية لا يتعرض للسخونية أو التهنيج أثناء الاستخدام، ويعد جهاز Oppo A78 من أفضل الأجهزة التي تتمتع بعدة مميزات ولا يتخطى سعره 10 آلاف جنيه، ومن أهم مميزاته ما يلي:

من أهم مميزات الهاتف أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

شاشة الهاتف تتميز بأن حوافها نحيفة جدا، وحجم الشاشة يصل إلى 6.56 بوصة، وأما عن جودة الشاشة فهي بتقنية HD.

معالج التشغيل الخاص بالهاتف من Mediatek Dimensity 700، ثماني النواه.

بطارية الهاتف تأتي بسعة تصل إلى 5 آلاف ملي أمبير.

يحتوي الجهاز على 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.

موبايل سامسونج جلاكسي A32

شركة سامسونج تعد من الشركات التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع المصري، ويأتي موبايل سامسونج جلاكسي A32 ليكون من فئة الهواتف التي تندرج تحت قائمة هاتف بسعر 10000 جنيه، وإليكم أهم مواصفاته في التالي: