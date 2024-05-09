عاجل!! وزارة الحج والعمرة تعلن التزامات واشتراطات جميع الحجاج لأداء الحج النظامي للعام الجاري 1445 – 2024

أعلنت اليوم وزارة الحج والعمرة السعودية على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، جميع الالتزامات الخاصة بالحجاج لأداء الحج النظامي للعام الجاري 1445.

وأكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التأكد من تأشيرات الحج لحجاج الخارج وتصريح الحج لحجاج الداخل، وتتابع الوزارة طلبات الحجاج عبر حسابها على منصة إكس وتوجههم للأمور اللازمة لأداء الحج بدون مشاكل.

تعرف على الخطوات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة

وأكدت الوزارة أن خطوة أداء مناسك الحج مرتبطة بتأشيرة الحج أو تصريح الحج لحجاج الداخل، وفي حال عدم وجود تأشيرة لدى الحاج يعتبر ذلك مخالفًا للأنظمة، ولتسهيل أداء الحج بسهولة للحجاج داخل البلاد، أشارت وزارة الحج والعمرة أنه يجب عليهم تقديم طلب عبر منصة نسك الرسمية في المواعيد المحددة، حيث يتم استقبال الطلبات حتى يوم 7 ذو الحجة.

اجراءات يجب على الحجاج اتباعها كما قررت وزارة الحج والعمرة

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع حجاج الخارج لجميع الإجراءات النظامية لتأمين أداء الحج بصورة نظامية، ومن أهم تلك الإجراءات الحصول على تأشيرة الحج، وأوضحت الوزارة أن التأشيرة هي الوثيقة الوحيدة التي تؤهل الفرد لأداء فريضة الحج للعام الجاري، وفي حال عدم حصول الحاج على التأشيرة، يتعرض للمساءلة القانونية وتطبق عليه العقوبات الصادرة.

وزارة الحج والعمرة تعلن عن دور نسك

وأعلنت الوزارة أيضًا عن إصدار الدفعة الأولى من بطاقة نسك للحجاج للعام 1445، حيث تم استلامها بواسطة بعثة حجاج أندونيسيا، كما تحتوي البطاقة على تفاصيل الحاج والبيانات الهامة الخاصة به، بما في ذلك معلومات الدخول والحركة والتنقل في المشاعر المقدسة، يحصل الحجاج على نسخة رقمية من البطاقة عبر تطبيق “توكلنا ونسك”.

وزارة الحج والعمرة تنفذ إجراءات واشتراطات مختلفة

نفذت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إجراءات واشتراطات مختلفة لضمان أداء مناسك الحج بشكل سلس ومنظم لعام 1445 (الموافق للعام الحالي)، تنطبق هذه الإجراءات على الحجاج المحليين والدوليين.

تعرف على المزيد بشأن توجيهات إجراءات واشتراطات مختلفة

بالنسبة للحجاج الدوليين، أحد المتطلبات الأساسية هو الحصول على تأشيرة الحج، تأشيرة الحج هي الوثيقة الوحيدة التي تؤهل الأفراد لأداء فريضة الحج للعام الحالي، كما أنه من الضروري للحجاج القادمين من خارج البلاد أن يكون لديهم تأشيرة حج صالحة، يمكن أن يؤدي عدم الحصول على تأشيرة صالحة إلى عواقب وعقوبات قانونية.

ولتسهيل عملية الحج على حجاج الداخل، أنشأت وزارة الحج والعمرة منصة رسمية تسمى “نسك”، ويجب على حجاج الداخل تقديم طلباتهم من خلال هذه المنصة خلال المواعيد المحددة، وتقوم الوزارة بمراقبة الطلبات عن كثب وتوفر التوجيه اللازم لضمان تجربة حج خالية من المتاعب.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات النظامية من قبل حجاج الخارج لأداء فريضة الحج بطريقة مشروعة، ويشمل ذلك الالتزام بمتطلبات الحصول على تأشيرة الحج، ومن خلال اتباع الإجراءات المقررة، يمكن للحجاج الدوليين التأكد من أداء حجهم وفقًا للأنظمة المعمول بها.

كما استحدثت الوزارة إصدار “بطاقة نسك” لحجاج عام 1445، وقد تم إطلاق الدفعة الأولى من بطاقات نسك واستلامها من قبل بعثة الحج الإندونيسية ضمن الاستعدادات لموسم الحج الحالي، حيث تحتوي بطاقة نسك على معلومات تفصيلية عن الحاج وبيانات مهمة تتعلق بالدخول والحركة والتنقلات داخل المشاعر المقدسة، كما يحصل الحجاج على نسخة رقمية من بطاقة نسك عبر تطبيق “توكلنا ونسك”، كما أنه من الضروري أن يحمل الحجاج بطاقة Nusk (سواء في شكل رقمي أو مطبوع) أثناء رحلة الحج، وبدون بطاقة نوسك لن يتمكن الحجاج من الدخول أو التنقل داخل المشاعر المقدسة.

يتم تنفيذ هذه التدابير والمتطلبات من قبل وزارة الحج والعمرة لضمان التنظيم السليم والتنفيذ السلس لحج الحج، سواء بالنسبة للحجاج المحليين والدوليين، وهي تهدف إلى تعزيز التجربة الشاملة وتسهيل أداء فريضة الحج.