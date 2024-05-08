وينك يا لولو ووين النونو.. نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على العرب سات والنايل سات وشاهد أجمل الأناشيد والأغاني

قناة وناسة هي من أشهر القنوات الفضائية التي تهتم بالأطفال في تقديمها للعديد من البرامج والأغاني والأناشيد الدينية المميزة، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يعشقها الصغار، إضافة إلى أن القناة عملت على جذب ملايين الأطفال في الفترة الأخيرة، وأصبحت هي الرائدة في تقديمها للمحتوى الترفيهي والتعليمي المميز، ويمكن معرفة الترددات الخاصة بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 نايل سات

يمكنك الاستمتاع بكل ما تقديمه القناة من برامج وأناشيد دينية وأفلام ومسلسلات كرتونية مميزة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

التردد يكون 11470.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

استقطاب قناة وناسة أطفال هو عمودي.

نزل تردد وناسة 2024 العرب سات

ويمكنك مشاهدة قناة وناسة أطفال الجديد على العرب سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد يكون 11270.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال 2024 عرب سات ونايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على العرب سات والنايل سات، كما يلي:-

أن تقوم بفتح قائمة إعدادات جهاز الإستقبال.

الضغط على “إضافة قناة.

إدخال تردد جديد للقناة ومعامل الترميز وكذلك معامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر “بحث”.

لتقوم بإستقبال في النهاية.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

ومن بين قنوات الأطفال الأكثر شهرة قناة طيور بيبي التي ازداد البحث عنها في الفترة الأخيرة، نظرًا لما تقدمه من برامج ومحتوى مميز، وفقًا للمعلومات الأتيه:-