فرصتك لـ أفضل هواتف اوبو الفئة الاقتصادية (يعيش لـ 5 سنين).. كاميرا واداء جبار ومميز

يهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على أفضل هواتف اوبو الفئة الاقتصادية، حيث أن شركة أوبو تعد من أهم وأفضل الشركات التي تنتج هواتف تتناسب مع جميع العملاء، مما يجعلك بكل سهولة تجد ما يتناسب مع ميزانيتك، هذا وذلك بالإضافة إلى المواصفات القياسية التي تتمتع بها هواتف أوبو، مما يجعلك لا تتردد في شراء هاتفك بجودة عالية وسعر لا يقبل المنافسة.

أفضل هواتف اوبو الفئة الاقتصادية

نقوم بطرح أهم وأفضل هواتف أوبو الفئة الاقتصادية، كما سوف نوافيكم بأهم المميزات التي يتمتع بها كل جهاز وإليكم ذلك فيما يلي:

هاتف Oppo A98 يعد هذا الهاتف من أفضل الهواتف التي أطلقتها شركة أوبو بسعر مناسب وإليكم مميزات الهاتف فيما يلي:

يعمل هاتف Oppo A98 على نظام أندرويد 13، كما أن قياس شاشة هذا الهاتف تصل إلى 6.72 بوصة، أما بالنسبة للذاكرة التخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت، فضلًا عن كاميرا الهاتف المذهلة سواء الأمامية أو الخلفية، بينما سعة البطارية تصل إلى 5000 ميللي أمبير.

يتميز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق الذي يجعله يبدو وكأنه ليس اقتصادي على الإطلاق، كما أن الشاشة تتميز بأنها ساطعة من حيث توافر الألوان الحيوية، إضافة إلى إمكانية تبديل معدلات التحديث التي تمكنك من توفير طاقة الهاتف، أما بالنسبة لصوت الهاتف يتميز بأنه مذهل للغاية.

بعد طرح العديد من أهم المميزات والمواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف نقدم لكم سعره؛ حيث يصل سعر هذا الهاتف في مصر نحو 9200 جنيه مصري، أما سعره في المملكة العربية السعودية يصل لنحو 1250 ريال سعودي.

هاتف Oppo A17k

يعد هذا الهاتف من أفضل هواتف أوبو الفئة الأقتصادية التي تتميز بسعر مغري ومواصفات قياسية وإليكم ذلك فيما يلي:

يتميز الهاتف بكاميرا أمامية وخلفية عالية الدقة، كما أن هذا الهاتف مزود بعدد 2 شريحة اتصال، فضلًا عن شاشته ذات الجودة والدقة العالية، هذا ويتميز بذاكرة تخزينية تصل إلى 64 جيجا بايت.

يتوفر هذا الهاتف في كافة المحلات في الأسواق المصرية بسعر لا يقبل المنافسة حيث يصل السعر لنحو 5499 جنيه مصري.

أفضل هواتف اوبو الفئة الاقتصادية Oppo A78 4G

يعتبر هذا الهاتف من أفضل هواتف اوبو الفئة الاقتصادية، ويحتويهذا الهاتف على مميزات رائعة، منها ما يلي: