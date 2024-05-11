استعد الوقت بيعدي.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024، تقترب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، من المقرر أن تنطلق هذه الامتحانات يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024 وفقا لإعلان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة

يأتي هذا الإعلان لتنبيه الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والتأكيد على أهمية الفترة القادمة في مسار تعليم الطلاب وتقدمهم الأكاديمي تهدف هذه الخطوة إلى توجيه الطلاب نحو التحضير الجيد للامتحانات وتوفير الفرصة لهم لتحقيق أداء متميز ونجاح مبهر.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني يضم عدة مواعيد أساسية، يجب على الطلاب الاستعداد لها بشكل جيد حيث أن جدول الامتحانات هو:

يوم الخميس الموافق ٩ مايو يقوم الطلاب بأداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

في يوم الأحد الموافق ١٢ مايو سيجري الطلاب امتحان العلوم والمهارات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤ مايو يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية والدراسات.

أما يوم الخميس الموافق ١٦ مايو سيجري الطلاب امتحان الدراسات والتكنولوجيا.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالجيزة

في مدرسة الجيزة الابتدائية سيكون جدول امتحانات الصف الخامس على النحو التالي: