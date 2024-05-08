بدء توزيع 20.000.000 دينار فوري مصرف الرافدين لهذه الفئات !! .. مفاجأة سارة من “وزارة العمل“ للمواطنين العراقيين mof.gov.iq

قامت نقابة المحامين بالتعاون مع مصرف الرافدين وذلك من أجل توفير قروض يتم منحها للمحامين ولكن وفق مجموعة من الشروط، ويجب العلم أنه يتم تسديد قيمة القرض على شكل أقساط شهرية، والهدف من تلك القروض هو تشجيع المشروعات والاستثمارات الصغيرة داخل الدولة، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مصرف الرافدين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر توفير وجبة جديدة من القروض والتي تخص المحامين ويمكن منحها للمتقدم دون كفالة الموظف، والجدير بالذكر أن قيمة القرض تبدأ من خمسة مليون دينار وتصل حتى 25 مليون دينار، ومن أبرز الشروط التي يجب الإلتزام بها عند التقديم على القرض هي التعهد على تسديد قيمة القرض لفترة لا تتعدى الثلاث سنوات مع وجود فترة مهلة تصل حتى 3 شهور.

كيفية التقديم على قروض مصرف الرافدين

يتم التقديم على قروض مصرف الرافدين من خلال زيارة إحدى فروع المصرف والتقديم على الطلب ويجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة، في الخطوة التالية تقوم إدارة المصرف بالاستعلام حول بيانات المتقدم وبمجرد دراسة الطلب والتحقق من البيانات والوثائق المدخلة سوف يتم التواصل مع المتقدم واستكمال الإجراءات وإيداع القرض في حساب المتقدم.

المستندات المطلوبة للتقديم على قروض مصرف الرافدين

يرجى تسليم تلك المستندات عند التقديم على قروض مصرف الرافدين: