حمل من هنا.. اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني لشهر مايو 2024

ينتظر العديد من المواطنين بالأردن الإعلان عن أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري المخصص لأفراد القوات المسلحة في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024 عبر الموقع الرسمي لمنصة القوات المسلحة الرسمي حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير سكن مناسب للمستفيدين المستحقين وفق معايير وشروط معينة أُعلن عنها مسبقاً، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر أهم الشروط شروط الحصول على قرض الاسكان العسكري.

الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري

يمكن الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري، بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالقوات المسلحة الأردنية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المتقدم وكلمة المرور.

من ثم يتم الضغط على أيقونة الاسكان العسكري.

ثم يتم تحميل كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني.

ويتم البحث عن المقبولين في تلك الكشوفات.

إذا تم الموافقة على منح المتقدّم فرصة لسحب القرض من بنك القاهرة عمان.

شروط قرض الاسكان العسكري

اعلن الجيش الأردني عن الشروط الضرورية التي يجب على الأشخاص الراغبين في التسجيل للحصول على قرض الإسكان الخاص بالعسكريين اتباعها، وتتمثل في النقاط التالية: