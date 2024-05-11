“مهمات جاتا GTA 5“ تنفيذ مهمة الوكالة واستعادة المنازل جاتا التحديث الأخير || .. سيميون يتارين

يبحث عدد كبير من اللاعبين عن كيفية تنزيل جاتا مهمة الوكالة وهي من المهمات التي من المقرر أن تحمل الكثير من الإثارة والمغامرة كما أنها تشهد تطور وتوسع والتي يتطلب من اللاعب من تلك المهمة شراء عدد أكبر من الأسلحة والمعدات وذلك لتوفير الأمان وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تنزيل جاتا مهمة الوكالة

يجب العلم أن في تلك المهمة سوف تقابل سانتوس والذي سيساعدك في التعرف على الأماكن التي تقوم بشراء الأسلحة منها، بالإضافة إلى أن تلك المهمة يوجد بها خريطة تنقسم إلى 4 أقسام كل قسم يختلف عن الأخر، ولكن جميعهم يتفقوا في العقود الزمنية والمهمات النهائية، يجب عليك شراء عدد كبير من العقارات والتي يجب أن تمتلك علامة مباني وذلك حتى يسهل عليك الحصول على عقود أمان الوكالة.

الجدير بالذكر أن مهمة الوكالة تقدم مجموعة من المهام الأخرى والتي تتمثل في إنقاذ المنشآت والأصول ذات قيمة إنقاذ الأشخاص واستعادة المنازل وإخراج القتلى وغيرها من المهمات الأخرى، يجب العلم أنه عند إتمام المهمات بنجاح سوف يقوم فرانكلين بمنح اللاعب عقد وكالة جديد.

مميزات لعبة جاتا 5

تمتلك لعبة جاتا 5 مجموعة من المميزات والتي من أبرزها: