حمل جدولك pdf.. جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 جميع المحافظات وفقا لوزارة التربية والتعليم

أعلنت زوارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات بداية من يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر مايو 2024، وتستمر الامتحانات حتى يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، كما أكدت كافة الإدارات والمديريات الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات العام الدراسي الثاني 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

تم الإعلان عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، للفصل الدراسي الثاني، على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء 8 مايو، مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا.

أما يوم السبت 11 مايو، امتحان مادة الرياضيات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

يوم الاثنين 13 مايو، يتم امتحان مادة الكيمياء من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة والنصف، أما مادة الجغرافيا تبدأ الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر ونصف.

أما يوم الأربعاء 15 مايو، يتم امتحان مادة الأحياء من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة والنصف، ومادة التاريخ تبدأ من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر ونصف.

يوم السبت 18 مايو، يتم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بداية من الساعة التاسعة حتي الساعة العاشرة والنصف، أما مادة الفلسفة والمنطق تبدأ من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثانية عشر ونصف.

أما يوم الاثنين 20 مايو، يتم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي بداية من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ونصف.

يوم الأربعاء 22 مايو، يتم امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة إلى العاشرة والنصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي بداية من اليوم التاسع لشهر مايو 2024، كالتالي:

الخميس 9 مايو، تبدأ امتحان مادية اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية عشر.

أما يوم الأحد 12 مايو، يتم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة والنصف، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية تبدأ من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الواحدة ظهرًا، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية تبدأ من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الواحدة ظهرًا.

يوم الثلاثاء 14 مايو، يبدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا.

أما يوم الخميس 16 مايو، يبدأ امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادية عشر، ومادة علم النفس للشعبة الأدبية تبدأ من التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر.

يوم الأحد 19 مايو، امتحان مادة تفاضل وحساب المثلثات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

أما يوم الثلاثاء 21 مايو، يتم امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادية عشر، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر.

يوم الخميس 23 مايو، يتم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر ونصف، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية تبدأ من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر.

تعليمات استخدام التابلت أثناء الامتحان

وناشد مصطفي، طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي، بضرورة شحن شريحة التابلت قبل الامتحان، وشحن التابلت 100%، وتوصيل التابلت بالنت وتحديثه من الضبط، وعدم تفعيل خاصية الوضع الداكن، وتغيير زمن توقف الشاشة لـ30 دقيقة، وتغيير شريط التنقل للأزرار وعدم تفعيل إيماءات السحب، وغلق التابلت قبل الدخول من باب المدرسة وإعادة تشغيله داخل اللجنة.