“مهمات جاتا GTA 5“ تنفيذ مهمة سرقة متجر المجوهرات وتصليح القصر جاتا التحديث الأخير || .. لامار دافيس

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا مهمات جاتا وهي من الأشياء التي لا يعرفها الكثير من مستخدمي لعبة جاتا حيث أنه يجب على اللاعب إتمام تلك المهمات من أجل تخطي الجولات والانتقال إلى مستويات أعلى، حيث أن أغلب اللاعبين يقوموا باللعب بشكل عشوائي ودون إتمام المهمات المطلوبة منهم.

مهمات جاتا

يوجد الكثير من مهمات جاتا والتي لا يعرفها الكثير من اللاعبين ومن أبرزها:

مهمات لستر كريست

وهي تضم المهمات التالية:

فحص متجر المجوهرات: سوف يقرر كل من مايكل ولستر بالهجوم على متجر مجوهرات من أجل سرقته وذلك حتى يقوم مايكل بتسديد الديون الموجودة لديه وتصليح القصر الذي قام بتدميره، سوف يذهبان إلى المتجر ومعهم نظارات مصورة وذلك من أجل تصوير جهاز الإنذار والكاميرات والخزنة وسوف يعودان من أجل وضع الخطة.

اسولت كارباين: سوف يقوم مايكل بسرقة سيارة اسولت كارباين وذلك من أجل استخدامها في عملية سرقة المتجر.

اسولت كارباين: سوف يقوم مايكل بسرقة سيارة اسولت كارباين وذلك من أجل استخدامها في عملية سرقة المتجر. طلب صداقة: سوف يقابل مايكل صديقه لستر بعد فترة فراق طويلة وسوف يطلب منه تلغيم شبكة لايفاتفايدر وقتل رئيس الشركة وذلك لأنه تسبب في انخفاض أسهم الشركة مقابل الشركات المنافسة.

مهمات لامار دافيس

وهي إحدى مهمات جاتا وتضم المهمات التالية: