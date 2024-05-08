أعداء القط والفار.. نزل تردد توم وجيري الجديد TOM and JERRY وشاهد أروع الأفلام والأناشيد الدينية دون توقف

استطاعت قناة توم وجيري من جذب ملايين الأطفال في مختلف دول العالم، عبر تقديمها إلى العديد من البرامج والأفلام الطفولية المميزة، بالإضافة إلى أن المحتوى المقدم يعد ترفيهي وكوميدي بشكل كبير، فضلاً عن البرامج التعليمية التي تعتمد على الأساليب الخاصة بالتربية العصرية، ولذا فإن القناة أخذت شهرة كبيرة، وأصبح البحث عن ترددها يهم الكثير من الأشخاص، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد توم وجيري أطفال 2024

تتمثل أبرز المعلومات الخاصة بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو أفقي.

بينما معامل الترميز للقناة ذاتها يكون 27500.ز

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

استقبل قناة توم وجيري على العرب سات 2024

ولقناة توم وجيري أطفال، تردد أخر على العرب سات لمشاهدة أجمل البرامج الترفيهية والتعليمية المميزة، إضافة إلى نقلها للعديد من الأفلام الكرتونية والأناشيد الدينية، مما تعمل على جذب العديد من المتابعين الصغار والكبار، لمشاهدة كل ما هو وحصري في عالم الطفل، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال هو العرب سات.

التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال فهو 11315.

بينما استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون أفقي.

معامل الترميز الخاص بقناة توم وجيري أطفال يكون 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

نزل تردد توم وجيري أطفال

وبعد التعرف على التردد الخاص بقناة توم وجيري أطفال الجديد على النايل سات والعرب سات، يمكن الأن القيام بتنزيلها، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-