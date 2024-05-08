[LINK].. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، حيث يعد البرنامج هو أحد البرامج التي تقدمها الحكومة لكافة المواطنين في جميع محافظات الدولة، وذلك للمساهمة في مواجهة الحياة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما يستفيد من المعاش أصحاب الدخل المنخفض، والمطلقات، والأرامل، والأسر الأشد احتياجًا، وغيرها، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

بعد ذلك يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة.

بالإضافة إلى تدوين البيانات اللازمة للاستعلام مثل كتابة الاسم رباعي، وكتابة الرقم القومي.

ومن ثم يتم تحديد الشهر الذي يرغب المستفيد الاستعلام عنه.

كما يجب تدوين رقم الهاتف الخاص بالمستفيد من المعاش.

بعد ذلك يتم النقر على كلمة استعلام.

في النهاية سوف تظهر كافة المعلومات التي ترغب في الاستعلام عنها.

الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

كما يشترط أن يكون سن المتقدمين للحصول على المعاش من المسنين الذين لا تقل أعمارهم عن خمسة وستون عامًا.

كما يجب تقديم ما يثبت الإعاقة في حالة وجود مرض يمنعه عن العمل.

بالإضافة إلى اليتامى الذين لا يجدون الرعاية من الأب أو الأم أو من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

كما ينبغي أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المتنوعة.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، وصلت قيمة معاش تكافل وكرامة بعد آخر زيادة 2024، جاءت كالتالي:

معاش الأسرة: ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.

معاش المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة: ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.

معاش الأيتام ارتفعت إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.