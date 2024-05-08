تعلن وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة 15%

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024، حيث يترقب الكثير من المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص الإعلان عن موعد الصرف، كما يعد شهر مايو هو الشهر الثالث لتنفيذ الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة، وذلك وفقًا لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، حيث يتم الصرف للعاملين في كافة الهيئات والوزارات والجهات التابعة لها بداية من يوم الثالث والعشرين من شهر مايو ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، كما تصرف المتأخرات لشهر أبريل أيام الثامن والتاسع والثاني عشر من شهر مايو.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024

هناك جدول لصرف مرتبات شهر مايو 2024، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور، وتتمثل فيما يلي:

يحصل موظف الدرجة الممتازة على مرتب يصل إلى 12.200 جنيه مصري.

أما مرتب موظف الدرجة العالية يصل إلى نحو 10.200 جنيه مصري.

كما يصل مرتب موظف درجة المدير العام إلى نحو 9.200 جنيه مصري.

أما مرتب موظف الدرجة الأولى يصل إلى 8.200 جنيه.

بالإضافة إلى مرتب العاملين بالدرجة الثانية حيث يبلغ 8000 جنيه.

أما مرتب موظفين الدرجة الثالثة يبلغ 7.500 جنيه.

ومن ثم يبلغ مرتب العاملين بالدرجة الرابعة حوالى 7000 جنيه.

أما مرتب موظف الدرجة الخامسة فيصل إلى 6.500 جنيه.

كما يبلغ مرتب العاملين بالدرجة السادسة 6000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

يوجد العديد من الأماكن لصرف مرتبات شهر مايو، ومن هذه الأماكن ما يلي:

ماكينات الATM.

كما يمكن صرف المرتبات من خلال البريد المصري.

بالإضافة أيضًا إمكانية صرف المرتبات من البنوك المختلفة.

والصرف من الصراف الآلي في كافة مدن ومحافظات مصر.

ويذكر أن الزيادة الجديدة في المرتبات جاءت بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المرتبات لتصل الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

إذاً، من المؤكد أن صرف مرتبات شهر يونيه 2024 سيكون بالزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها، وسيكون التحديث النهائي للمواعيد والمرتبات وفقًا لقرارات وزارة المالية المصرية.