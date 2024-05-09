إصدار رهيب.. كيفية تنزيل ببجي موبايل PUBG Mobile ومميزات التحديث الجديد مايو 2024

على الرغم من ظهور لعبة ببجي أكثر من خمس أعوام إلا أن اللعبة ما زالت ضمن المراتب الأولى المتصدرة في مجال ألعاب الفيديو، كما أنها مازالت تحقق أرقام قياسية في التحميل بشكل يومي، وذلك يرجع إلى مدى تعلق الكثير من الشباب والأطفال بتلك اللعبة حيث أنها لا تقتصر على سن محدد، ومع إتاحة الإصدار الأخير من اللعبة وتوفير ميزات جديدة نجد أن عمليات البحث عن تنزيل ببجي موبايل في زيادة مستمرة، لذا نوافيكم الخطوات وتفاصيل التحديث الأخير في السطور القادمة.

كيفية تنزيل ببجي موبايل PUBG Mobile

تستطيع تنزيل لعبة ببجي موبايل من خلال متابعة النقاط التالي:

يمكن تحميل اللعبة من خلال محركات البحث أو من خلال المتاجر الإلكترونية لأجهزة الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر.

كل ما عليك هو كتابة اسم اللعبة في خانة البحث، ومن ثم النقر على زر البحث.

قم بالولوج إلى أيقونة اللعبة ومن ثم اختيار زر التنزيل أو التحميل.

في حالة أن الجهاز يحتوي على نسخة من التطبيق يظهر أمامك زر تحديث، ومن خلاله تستطيع استقبال الإصدار الحديث من اللعبة.

تبدأ خطوات التحميل وتأخذ بعض الدقائق لاكتمال كافة الملفات.

يتم فتح التطبيق عقب الانتهاء ومن ثم البدء في الرحلة الشيقة داخل اللعبة وعيش أجواء المنافسة والصراع.

التحديثات الأخيرة للعبة بيجي موبايل

نجد أن كافة التحديثات الخاصة بلعبة ببجي موبايل تحاكي الواقع من حيث التعديل في الألوان وزيادة الرسومات بهدف جعلها مشابهة للواقع بنسبة كبيرة، وتأتي التحديثات كالتالي:

تم إضافة بيئة لعب جديدة وتم تسميتها Shadow Warrior.

بالإضافة إلى وجود خريطة جديدة وهي Shadow Force.

تم إجراء عدة تعديلات في أنظمة التحكم داخل اللعبة بهدف التسهيل على اللاعبين وتوفير متعة أكثر في التنقل والحركة.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

كيفية شحن شدات لعبة ببجي موبايل من خلال منصة ميداس باي وفقًا للإرشادات المقدمة من إدارة اللعبة كالتالي: