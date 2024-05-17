“كــوينـــز eFootball PES 2024“ تنزيل تحديث إي فوتبول بيس آخر أصدار بكج نجوم الأسبوع ميسي وبلينجهام ومبابي || .. شحن 30.000 كوينز 100% مجاني ومضمون

تعتبر لعبة إي فوتبول من الألعاب المفضلة لدى محبي كرة القدم وذلك لأنه تحرص دوما على إصدار التحديثات التي تنال إعجاب الكثير كما أنها تستخدم رسومات عالية الجودة والتي تمنح اللاعب شعور اللعب وكأنه على أرض الواقع، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

إي فوتبول

يمكنك الآن تحميل لعبة آي فوتبول الاستمتاع باللعب سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي مع أصدقائك وذلك من أكثر ما يميز اللعبة، كما أنها تمنحك فرصة اختيار الفريق المفضل لديك واللعب به، لذلك قم بتحميلها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يجب عليك الدخول على موقع كونامي من خلال متصفح الويب. الخطوة الثانية في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم اضغط على خانة تحميل. الخطوة الثالثة يطلب منك الموقع إنشاء حساب أو التسجيل من خلال حسابك حتى يتم تثبيت اللعبة. الخطوة الرابعة قم بتثبيت اللعبة بعد أن تتم عملية التحميل وقم بإنشاء حساب وابدأ باللعب مع أصدقائك.

كيفية شحن كوينزات آي فوتبول

الكوينزات هي العملة التي يتم استخدامها داخل اللعبة والتي يمكنك من خلالها رفع طاقة اللاعبين وشراء بكجات اللاعبين المميزين، لذلك سوف نوضح لكم من خطوات شحن كوينزات آي فوتبول في النقاط التالية: