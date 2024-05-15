“كلمات سر جاتا GTA 5“ كود جراند ثيفت أوتو 5 تصليح السيارة والقوة والادرينالين والذخيرة جاتا التحديث الأخير || .. أخفاء السيارة والتحول نينجا

هل تعلم أنه يوجد قائمة بـ كلمات سر مهمات جاتا والتي تساعدك في إتمام المهمات والحصول على أشياء قد تكون غير متوفرة لديك مثل الطائرات والأسلحة والسيارات وغيرها من المعدات مما يسهل عليك تخطي الجولة والفوز بها، حيث تعد لعبة جاتا واحدة من أشهر الألعاب الخاصة بالشوارع والتي اشتهرت بقوة منذ فترة طويلة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

كلمات سر مهمات جاتا

يوجد مجموعة من كلمات سر جاتا التي تجعلك تقوم إتمام المهمات المطلوبة منك داخل اللعبة بشكل سريع ومنها:

تمنحك مقدار غير منتهي من الأكسجين CVWKXAM. تساعدك في تصليح عطل السيارة HESOYAM. تمنحك صحة غير منتهية BAGUVIX . توفر لك حزمة الأسلحة رقم 1 LXGIWYL. تمنحك حزمة الأسلحة رقم 2 PROFESSIONALSKI. توفر لك حزمة الأسلحة رقم 3 UZUMYMW. تساعدك في تقود السيارة بمهارة STICKLIKEGLUE. تمنحك الأدرينالين وتزيد من نشاطك ANOSEONGLASS. توفر عدد لا حصر له من الذخيرة FULLCLIP. ترفع من مستوى مطاردة الشركة بمقدار نجمتين TURNUPTHEHEAT.

ما هي قصة لعبة جاتا سان أندرياس؟

تدور قصة اللعبة فريق عصابة كارل والذي ابتعد عن الأعمال الإجرامية لفترة ولكنه سوف يعود مرة أخرى بعد قتل والدته وذلك حتى يعرف من قام بقتلها وسوف يساعده أصدقائه، يجب العلم أن اللعبة عبارة عن عالم مفتوح ويتم فيه الكثير من عمليات القتل والسرقة وتخريب المنشآت العامة مما يجعل الشرطة تقوم بمطاردة اللاعب اللعبة تقدم لك مجموعة من الخرائط المتنوعة والتي يمكنك الاختيار من بينها أثناء اللعب.

خطوات تحميل لعبة جاتا