“مميزات حصرية” أكواد ماين كرافت 2024.. خدع جديدة لمحترفي Minecraft وأجدد الكودات المضمونة شغالة 100%

نظرا إلى كثرة مستخدمي لعبة ماين كرافت تم توفير الكثير من الثغرات داخل اللعبة وفي حالة اكتشاف تلك الثغرات تستطيع أن تحقق المزيد من الربح في اللعبة، لذا ومن خلال إدخال بعض الحروف داخل اللعبة تستطيع أن تتمتع ببعض الميزات الرائعة، كل ما عليك هو معرفة خدع جديدة لمحترفي Minecraft، لذا نوافيكم كافة الرموز مع توضيح كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت بكل سهولة.

أكواد ماين كرافت 2024

توجد أكواد ماين كرافت حديثة تم توفيرها من قبل مطورين اللعبة بهدف تطبيقها داخل الحساب ومن ثم الاستفادة بالسمات المضافة حديثا تبعا إلى الكود، وبجانب تلك الأكواد تستطيع أن تحصل على بعض المواد الهامة مثل الفحم والذهب وباقي المعادن النفيسة من خلال تسريب أماكن تواجدها داخل اللعبة وتأتي الأكواد متمثلة في الآتي:

R33K-6PEA-HL9D

YFF2-D3QA-QLMS

42PT-WN7V-J258

FACEPAGE1920

GOOGCOM294

FACEGROUP900

REDDITSUB345

MIGHTYSALEH25.

يمكن الحصول على الذهب بهدف صناعة التفاح الذهبي وأيضا الجزر الذهبي من خلال البحث عنه في الطبقة 64-256.

أما بالنسبة إلى الماس تستطيع الحصول عليه بهدف تصنيع أسلحة القتال ويمكن إيجاده في الطبقة 64-12.

كما تجد الزمرد في الطبقة 16-256 وفي حالة إيجاد الزمرد تستطيع اكتساب المزيد من الأموال بعد أن تقوم بالمتاجرة به مع القرويين.

كيفية تحميل ماين كرافت

يمكنك تحميل ماين كرافت بكل سهولة من خلال اتباع النقاط التالية:

زيارة المتجر الإلكتروني و البحث عن ماين كرافت.

تجد أولى نتائج البحث الأيقونة الرسمية للعبة.

يتم النقر على زر تنزيل.

في خلال بضع دقائق تكتمل عملية التحميل.

قم بفتح اللعبة والبدء في الاشتراك عن طريق تدوين اسم المستخدم، ومن ثم ربط الحساب بإحدى الحسابات الخاصة بك مثل جوجل أو فيس بوك، والنقر على زر تسجيل الاشتراك.

أوضاع لعبة ماين كرافت

تنقسم لعبة ماين كرافت إلى وضعين أساسيين هما الوضع الإبداعي ووضع البقاء على قيد الحياة: