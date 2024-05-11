“مهمــات جاتا سان اندرياس“ تنفيذ مهمات جاتا الجديدة تحديث مايـو || تنزيل اللعبة الأصلية GTA 5

يوجد عدد كبير من المهمات داخل لعبة جاتا ولكن لم يعرف اللاعبين كيف يتم تنفيذ مهمات جاتا ويجب العلم أنه يجب إتمام تلك المهمات حتى تقوم بتخطي الجولة وذلك الشيء لم يعرفه الكثير من المستخدمين، لذلك سوف نوضح لكم كيف تفعل ذلك بالخطوات ولعبة جاتا هي من ألعاب الفيديو التي يلعبها عدد هائل من الأشخاص من مختلف الدول.

تنفيذ مهمات جاتا

إذا كنت لم تعرف كيف تقوم بتخطي المهمات داخل لعبة جاتا يجب عليك اتباع التعليمات الآتية حتى تنجح في تنفيذ المهمات:

في بداية الأمر يجب عليه وضع ملف تثبيت داخل اللعبة ويجب أن يكون حجمه صغير. بعد ذلك قم بفتح اللعبة ثم قم بفتح الملف الذي قمت بتحميله. يجب العلم أنه بعد تلك الخطوة سوف تجد أن جميع الخدمات أصبحت مفتوحة. قم بتحميل الملف وفك الضغط منه. سوف تجد ملف يحمل عنوان a قم بنقله ووضع في ملف جاتا سان أندرياس. أخيرا سوف تجد أن المهمة التي تسعى لها تمت بنجاح.

خطوات تحميل جاتا سان أندرياس

عند تحميل لعبة جاتا سان أندرياس يجب اتباع الخطوات التالية: