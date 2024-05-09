تفوق على أصدقائك.. اعرف طرق شحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile UC

أكثر عمليات البحث التي تتواجد بصورة متكررة في محرك البحث هي كيف اشحن شدات ببجي موبايل، لذا تم توضيح الخطوات الخاصة بالشحن التي يجب اتباعها حتى يبدأ المستخدم في شحن الشدات، ويرغب جميع اللاعبين من حول العالم في شحن الشدات، لأنها تؤهل اللاعب إلى مستويات عالية من خلال تحقيق النصر في المباريات بمساعدة الأسلحة التي تم الحصول عليها باستخدام الشدات.

خطوات شحن ببجي موبايل عبر جوجل بلاي

الكثير من النصائح التي تقدم من اللعبة اللى المستخدمين، وأبرزها هي نصيحة اشحن شدات ببجي موبايل التي توفر لك جميع احتياجاتك داخل اللعبة، وتساعدك في تحقيق النصر بصورة مستمرة، لذا حتى تبدأ في عملية الشحن قم بتنفيذ الآتي:

قم بالتوجه إلى تطبيق جوجل بلاي.

ثم توجه إلى قائمة البطاقات حتى تنتقل إلى الصفحة الخاصة بشحن الشدات.

بعد ذلك اضغط على أيقونة شراء.

ثم تظهر لك بعض الخيارات عليك بالضغط على خيار الشدات، وذلك حتى تظهر لك الكمية التي تريد شحنها.

ثم قم بدفع قيمة الشدات المشحونة، ولهذا عليك باختيار الدفع من خلال بطاقة جوجل بلاي.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

تم توضيح بعض الطرق المضمونة التي تساعد اللاعبين في شحن الشدات، وتلك الطرق تم توضيحها بواسطة إدارة لعبة ببجي، حيث من أبرز وأهم طرق الشحن هي تتم بواسطة منصة ميداس باي، ولكي تشحن الشدات من خلالها اتبع الآتي:

أولا انتقل إلى موقع ميداس باي الرسمي.

ثم ابدأ في تسجيل الدخول، وذلك بواسطة الرقم التعريفي الذي يخص اللاعب.

قم بالانتقال إلى قائمة العروض الترويجية الخاصة بالشحن.

بعد ذلك عليك بتحديد العرض الملائم لك والذي يقدم أكبر عدد من الشدات المجانية.

ثم قم بالنقر على زر شراء.

تنزيل لعبة ببجي موبايل

يمكنك تنزيل لعبة PUBG Mobile باتباع الخطوات التالية: