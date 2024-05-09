متاح الآن!! تسجيل المواليد من خلال منصة أبشر 1445 تعرف على الشروط والتفاصيل بالكامل

تعد منصة أبشر بالمملكة العربية السعودية واحدة من أكثر البرامج أهمية في خدمة المواطنين، حيث تعمل في العديد من المجالات والقطاعات بشكل رقمي، ومنها تسجيل المواليد من خلال منصة أبشر 1445، وهو ما سوف نتعرف عليه خلال الفقرات التالية فيما يخص تسجيل المواليد والأوراق المطلوبة، والاشتراطات المقررة، حيت تعتبر منصة أبشر الإلكترونية أحد أهم بوابات الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالسعودية، والتي من خلالها يستطيع الأفراد الحصول على العديد من الخدمات، بشكل رقمي واليكتروني، مما بساهم غي توفير كل من الوقت والمجهود المبذول في الحصول عليها.

شروط التسجيل في منصة أبشر

يتطلب تسجيل المواليد من خلال منصة أبشر 1445 في السعودية الامتثال لبعض الشروط والإجراءات. إليك بعض التفاصيل حول هذا الموضوع:

زيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية: يجب على المستخدم زيارة موقع منصة أبشر الرسمي على الإنترنت. تسجيل الدخول: يجب تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة به. اختيار الحالة المدنية: بعد تسجيل الدخول، يجب على المستخدم اختيار الحالة المدنية، وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بتسجيل مولود جديد. اختيار خدمة تسجيل المواليد: يجب على المستخدم اختيار خدمة تسجيل المواليد من بين الخدمات المتاحة على منصة أبشر. قراءة والموافقة على شروط الخدمة: يجب على المستخدم قراءة شروط الخدمة المتعلقة بتسجيل المواليد والموافقة عليها قبل المتابعة. إدخال معلومات المولود: يجب على المستخدم إدخال اسم المولود وتاريخ الميلاد وأي معلومات أخرى ذات الصلة المطلوبة. استلام الشهادة: بعد استكمال جميع الخطوات السابقة، يمكن للمستخدم الضغط على زر “استلام الشهادة”، وسيتم إرسالها إلى العنوان المسجل في منصة أبشر عن طريق البريد.

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بالنسبة للشروط المطلوبة لتسجيل المواليد عبر منصة أبشر، يجب على المستخدم الالتزام بالآتي:

الالتزام بالمواعيد: يجب تسجيل المولود في غضون 90 يومًا من تاريخ الولادة المسجل بالمستشفى.

التقارير الطبية: يجب تجهيز التقارير الطبية للطفل وتفاصيل عملية الولادة من المستشفى التي تمت بها العملية.

سداد الرسوم: يجب على المستخدم دفع رسوم التسجيل ورسوم إرسال الشهادة عبر البريد إلكترونيًا من خلال الموقع.

ملء نموذج التسجيل: يجب على المستخدم ملء نموذج التسجيل بجميع المعلومات المطلوبة.

تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المستخدم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة خلال عملية التسجيل.