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الامتحانات على الأبواب .. وزارة التربية العراقية تُوضح جدول امتحانات الثالث متوسط 2024.. تعرف على التفاصيل
لقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن مواعيد امتحانات نهاية العام لكل المراحل الدراسية حيث بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث حول جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 من أجل معرفة الموعد المحدد للبدء وباقي التفاصيل التي تخص هذا الأمر حيث تهدف الجهات المسؤولة لتوفير كل ما يخص الدراسة بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات.
جدول امتحانات الثالث متوسط 2024
أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 لجميع الطلاب والطالبات، وجاء على هذا النحو:
- يوم الثلاثاء 21/5/2024 مادة التربية الإسلامية واللغة العربية للدراسة العربية ( عام وموهوبين ) والدراسة الكردية والدراسة التركمانية وللمتميزين والدراسة الأجنبية
- يوم الخميس 23/5/2024 مادة اللغة الإنجليزية للدراسة العربية ( عام وموهوبين ) والدراسة الكردية والدراسة التركمانية وللمتميزين والدراسة الأجنبية.
- يوم السبت 25/5/2024 مادة الرياضيات للدراسة العربية ( عام وموهوبين ) والدراسة الكردية والدراسة التركمانية وللمتميزين والدراسة الأجنبية.
- يوم الاثنين 27/5/2024 مادة الاجتماعيات للدراسة العربية ( عام وموهوبين ) والدراسة الكردية والدراسة التركمانية وللمتميزين والدراسة الأجنبية.
- يوم الأربعاء 29/5/2024 مادة الإنسان وصحته للدراسة العربية ( عام وموهوبين ) والدراسة الكردية والدراسة التركمانية وللمتميزين والدراسة الأجنبية.
- يوم السبت 1/6/2024 مادة الكيمياء للدراسة العربية ( عام وموهوبين ) والدراسة الكردية والدراسة التركمانية وللمتميزين والدراسة الأجنبية.
- يوم الاثنين 3/6/2024 مادة الفيزياء للدراسة العربية ( عام وموهوبين ) والدراسة الكردية والدراسة التركمانية وللمتميزين والدراسة الأجنبية.
- يوم الأربعاء 5/6/2024 مادة اللغة الفرنسية للدراسة العربية ( عام وموهوبين ) ومادة اللغة الكردية للدراسة الكردية ومادة اللغة التركمانية الدراسة التركمانية واللغة التركمانية أو اللغة الفرنسية للمتميزين والدراسة الأجنبية.