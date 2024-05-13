الامتحانات على الأبواب .. وزارة التربية العراقية تُوضح جدول امتحانات الثالث متوسط 2024.. تعرف على التفاصيل

لقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن مواعيد امتحانات نهاية العام لكل المراحل الدراسية حيث بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث حول جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 من أجل معرفة الموعد المحدد للبدء وباقي التفاصيل التي تخص هذا الأمر حيث تهدف الجهات المسؤولة لتوفير كل ما يخص الدراسة بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات.

جدول امتحانات الثالث متوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 لجميع الطلاب والطالبات، وجاء على هذا النحو: