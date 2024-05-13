النتيجة ظهرت .. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 تعتبر من الأشياء المهمة التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من مواطني دول العراق وخاصة أولياء الأمور والتلاميذ وذلك للتعرف على رابط نتائج الثالث متوسط لسهولة الاستعلام عن النتيجة فور الانتهاء من اداء الامتحانات والإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية العراقية على ظهور تلك النتائج، حيث تعد مرحلة الثالث متوسط من أهم المراحل التعليمة في حياة الطلاب وأولياء الأمور وذلك لأنها تنقلهم لمرحلة جديدة في حياتهم العلمية.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالكشف عن أنه لم يتم إجراء الامتحانات الخاصة بطلاب مرحلة الثالث متوسط والتي من المقرر أن تبدأ في يوم 21 من شهر مايو الجاري لعام 2024 وسوف تنتهي يوم 5 من شهر يونيو القادم من نفس العام، وسوف تعمل وزارة التربية والتعليم على تصحيح الاختبارات الخاصة بالطلاب ورصدها بشكل عادل من أجل ضمان الحصول على نتيجة صحيحة لكل طالب بدون أي غش، وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن ظهور النتائج من قبل الوزارة بشكل رسمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

لقد قامت وزارة التربية العراقية بالكشف عن أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بعد ظهور النتائج بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها واتباع الخطوات الآتية: