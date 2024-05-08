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ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن وما الشروط المطلوبة؟ الموارد البشرية توضح
وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن، للإجابة على تساؤلات المواطنين السعوديين الراغبين في الانضمام لقائمة المستفيدين والحصول على دعم شهري ثابت في حالة استمرار الحصول على أهلية حساب المواطن، والجدير بالذكر أن هناك شروط وبنود محددة يصرف من خلالها الدعم وذلك بعد الحصول على الأهلية الخاصة بكل شهر والتي يتم الإعلان عنها قبل صرف الدعم بعدة أيام.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب توافرها عند التقديم، وهي:
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو (بطاقة الهوية الوطنية).
- إرفاق كشف حساب مُفصل من البنك عن حساب المتقدم.
- إرفاق ما يثبت من أوراق أن المتقدم من سكان الأراضي السعودية.
- إرفاق ما يثبت من أوراق عن قيمة الراتب الشهري للمتقدم.
الشروط التي يجب توافرها بالمتقدم
كما أن هناك أيضًا بعض من الشروط التي وضعتها الوزارة لقبول أوراق المستفيد من برنامج حساب المواطن، وهي:
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون من سكان الأراضي السعودية.
- يجب أن يتوافق الدخل الشهري للمتقدم مع قيمة الحد المانع والمعلن عنها من قبل وذلك لصرف الدعم.
- عليه أن يقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منه.
- ألا يكون المتقدم يسكن في أى دور إيواء.
- لا يكون المتقدم لديه أى ممتلكات أو عقارات أو أشياء باهظة الثمن.
- عدم السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة تتخطي 90 يوم للتابع أو لرب الأسرة.
- الإفصاح عن كامل مصادر الدخل والدخل الإضافي ودخل التابعين والدخل من برامج الدعم الحكومية ودعم حافز وساند.