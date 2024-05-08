ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن وما الشروط المطلوبة؟ الموارد البشرية توضح

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن، للإجابة على تساؤلات المواطنين السعوديين الراغبين في الانضمام لقائمة المستفيدين والحصول على دعم شهري ثابت في حالة استمرار الحصول على أهلية حساب المواطن، والجدير بالذكر أن هناك شروط وبنود محددة يصرف من خلالها الدعم وذلك بعد الحصول على الأهلية الخاصة بكل شهر والتي يتم الإعلان عنها قبل صرف الدعم بعدة أيام.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب توافرها عند التقديم، وهي:

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو (بطاقة الهوية الوطنية).

إرفاق كشف حساب مُفصل من البنك عن حساب المتقدم.

إرفاق ما يثبت من أوراق أن المتقدم من سكان الأراضي السعودية.

إرفاق ما يثبت من أوراق عن قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

الشروط التي يجب توافرها بالمتقدم

كما أن هناك أيضًا بعض من الشروط التي وضعتها الوزارة لقبول أوراق المستفيد من برنامج حساب المواطن، وهي: