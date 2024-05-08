ما هو رقم حساب المواطن وكيف يتم التواصل مع خدمة صوتك مسموع؟

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رقم حساب المواطن، للاستفسار والاستعلام عن أى شىء مُتعلق ببرنامج الدعم حساب المواطن، لاسيما أن ذلك البرنامج هو واحد من البرامج الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة للأفراد محدودى الدخل نظير ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فما هو الرقم و ما هي الشروط التي يجب توافرها للاشتراك في البرنامج والحصول على الدعم المالى المتفق عليه.

ما هو رقم حساب المواطن؟

والسؤال الذي يشغل أذهان العديد من المواطنين السعوديين المستفيدبن من دعم برنامج حساب المواطن أو الراغبين في التواصل مع البرنامج ما هو رقم حساب المواطن؟ ووفقًا لما هو مصرح به من داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن الرقم الرسمي للتواصل هو ( 19912 ) للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة طوال أيام الأسبوع، كما يمكنهم أيضًا الدخول على الحساب الرسمي لحساب المواطن لعرض مشاكلهم واستفساراتهم عبر منصة اكس او استخدام خدمة صوتك مسموع.

كيف يتم التواصل مع صوتك مسموع؟

وبالإضافة إلى ما تم ذكره هناك خدمات أخرى مقدمة من برنامج حساب المواطن، مثل خدمة صوتك مسموع والتي تُعد منصة إلكترونية تم انشاؤها لتلقي شكوى المواطنين، عن طريق اتباع ما يلى: