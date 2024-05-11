فرصة شوف الخطوات.. إيداع مصرف الرافدين 25,000,000 دينار للموظفين والمتقاعدين

إيداع مصرف الرافدين 25,000,000 دينار للموظفين، اعلن مصرف الرافدين عن فتح باب الإيداع بمبلغ قدره 25,000,000 دينار لفائدة الموظفين والمتقاعدين، وهو الإجراء الذي أثار اهتمام واسع بين المواطنين يأتي هذا القرار في إطار جهود المصرف لتحقيق الاستقرار المالي لهذه الفئتين وتوفير الدعم المالي اللازم لهم

حيث تهدف هذه السلفة إلى تلبية احتياجات الموظفين والمتقاعدين في ظل الظروف المالية الصعبة التي قد يواجهونها، وتوفير مساعدة مالية عاجلة لهم وضمان استفادة الراغبين في الحصول على هذه السلفة قررنا تقديم شروط ومتطلبات محددة للحصول عليها بالإضافة إلى توضيح المزايا التي يتمتع بها المستفيدون من هذه السلفة.

إيداع مصرف الرافدين 25,000,000 دينار للموظفين

في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها العديد من دول العالم خاصةً في ظل جائحة كوفيد-19 اتخذت دولة العراق خطوات لتخفيف العبء المالي عن مواطنيها وتحسين ظروفهم المالية، أعلنت الحكومة العراقية بالتعاون مع مصرف الرافدين عن فتح باب الإيداع بمبلغ يصل إلى 25,000,000 دينار لفائدة الموظفين والمتقاعدين بهدف توفير الدعم المالي لهم وتحسين جودة حياتهم.

يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة العراقية لتخفيف الضغط المالي على المواطنين وتوفير الاستقرار المالي لهم خاصة الذين تقاعدوا عن العمل يهدف هذا الإجراء إلى تقديم، الدعم المالي الضروري للموظفين والمتقاعدين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحسين مستوى معيشتهم.

شروط الحصول على السلفة 2024

إيداع مصرف الرافدين مبلغ قدره 25,000,000 دينار للموظفين والمتقاعدين أثار اهتمام الكثيرين الراغبين في معرفة الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمة وتضمنت الشروط التي وضعها المصرف ما يلي:

يتعين على الموظفين والمتقاعدين في العراق أن يمتلكوا خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال عملهم.

يمكن للراغبين في الحصول على القرض التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الرافدين.

بالإضافة إلى التقديم الإلكتروني يمكن للموظفين والمتقاعدين العراقيين التقديم للحصول على القرض من خلال الفروع البنكية.

يتاح القرض للمتقاعدين حتى سن 73 عاما حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة حتى هذا العمر.

يتعين على المتقاعدين والموظفين العراقيين أن يكون لديهم دخل شهري أو راتب كافي لتغطية الأقساط والفوائد المترتبة على القرض المقدم من مصرف الرافدين.

تلك الشروط تهدف إلى ضمان استحقاق المستفيدين للقرض وتوفير الاستقرار المالي لهم كما تساعد في ضمان سلامة العملية المالية وتجنب المشاكل القانونية المحتملة.